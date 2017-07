Neben The Walking Dead: The Final Season hat Telltale Games noch The Wolf Among Us 2 und Batman: The Enemy Within angekündigt.

The Wolf Among Us - Bigby Wolf kehrt 2018 zurück.

The Wolf Among Us-Fans haben allen Grund zur Freude, denn auf das Hin und Her der vergangenen Tage folgt ein Happy End. Obwohl Telltale Games erst kürzlich den Anschein erweckte, als arbeite man an keiner zweiten Staffel, kündigte das Studio nun zusammen mit DC Entertainment und Warner Bros. doch The Wolf Among Us 2 an. Die erste Episode soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 für PS4, Xbox One, PC und Mobile-Geräte mit iOS und Android erscheinen.

Bei The Wolf Among Us: Season 2 handelt es sich allerdings um keine klassische Fortsetzung. Stattdessen will Telltale eine neue Handlung rund um Bigby Wolf, Snow White und Co. erzählen. Bereits während einer Reddit-Fragerunde vor einigen Wochen erklärte das Studio, dass man den Cliffhanger der ersten Staffel nicht auflösen wolle, falls es zu einem zweiten Teil kommen sollte.

Batman: The Telltale Series - Staffel 2 startet im August

An dieser Stelle enden die Neuigkeiten für Telltale-Fans aber nicht. Neben The Wolf Among Us: Season 2 und The Walking Dead: The Final Season machte das Studio nämlich eine zweite Staffel zu Batman: The Telltale Series offiziell. Diese trägt den Untertitel The Enemy Within und feiert schon am 8. August 2017 ihre Premiere - und zwar auf PS4, Xbox One und PC. Versionen für iOS und Android-Geräte folgen zwar in diesem Jahr, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Mehr: Batman: The Telltale Series - Das Beste, was Batman passieren konnte

Fans der ersten Season können auf Wunsch ihr Savegame in die zweite Staffel importieren. Zudem wartet The Enemy Within mit Telltales Crowd Play-Feature auf, das in der ersten Batman-Staffel eingeführt wurde.