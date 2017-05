Während unserer Comic-Themenwoche wollen wir die Community entscheiden lassen, welcher Superheld oder -schurke sich gegen die Konkurrenz durchsetzt und mit seinen Gegnern den Boden aufwischt.

Update: Runde Zwei unseres Superhelden-Battles läuft vom 8. bis zum 9. Mai (10:00) - wer seinen Favoriten auf dem Siegertreppchen sehen will: unbedingt abstimmen!

Batman vs. Superman, Wolverine vs. Magneto, Harley Quinn gegen den Predator - seit es Comics gibt, prallen Helden und Schurken in den kuriosesten Kombinationen aufeinander. Ein Grund, warum Freunde oder doch zumindest Verbündete sich plötzlich ans Leder wollen, findet sich immer irgendwie.

Während unserer Themenwoche Comics ab dem 8. Mai wollen wir dabei nicht außen vor bleiben und veranstalten unseren eigenen Kampf der Übermenschen, das »Battle of Superheroes«. Im März haben wir unsere Community dazu aufgefordert, die Teilnehmerriege zu bestücken: die 64 meistgenannten Charaktere treten jetzt gegeneinander an!

Unsere Themenwoche Comics startet am 8. Mai, die erste Runde des Superhelden-Battles läuft allerdings schon ab dem 5. Mai. Ab Montag, 8. Mai, wartet dann jeden Tag eine neue Abstimmungsrunde mit zunehmend weniger Charakteren.

Mitmachen und Tickets für die MCM Comic Con gewinnen

Neben dem Spaß daran, den eigenen Favoriten aufs Siegertreppchen zu heben, winken jeweils einem Teilnehmer unserer Umfrage außerdem jeden Tag 1x2 Tickets für die MCM Comic Con Hannover, die am 20. und 21. Mai stattfindet!

Und so geht's: Einfach abstimmen, die Gewinner der einzelnen Tage geben wir dann zur folgenden Battle-Phase bekannt - wer seinen Helden aus der Vorrunde nicht findet, kann dann ja immer versuchen, seinem erklärten Erzfeind das Leben beziehungsweise den Voting-Sieg schwerzumachen!

Runde 6: Batman vs. Deadpool

Die Favoriten stehen fest: Batman zieht gegen Deadpool ins Finale! Platz Drei geht an Son Goku - bis in die letzte Runde haben ihn die Dragon Balls dann doch nicht gebracht. Und auch wenn Wolverine mit nur knapp 50 Prozent von Son Gokus Stimmen auf Platz Vier landet, hat er es immerhin bis ins Halbfinale geschafft!

Wer seinen Favoriten nicht mehr unter den nur noch acht Superhelden oder -schurken findet, sollte jedoch trotzdem mit abstimmen. So kann im »Battle of Superheroes« zumindest noch verhindert werden, dass der eigene Comic-Erzfeind einen Siegerplatz erringt

Für die Themenwoche Comics arbeiten wir eng mit der MCM Comic Con Hannover zusammen

