Während unserer Comic-Themenwoche haben wir die Community entscheiden lassen, welcher Superheld oder -schurke sich gegen die Konkurrenz durchsetzt - jetzt stehen platz Eins und Zwei fest.

Neben dem Spaß daran, den eigenen Favoriten aufs Siegertreppchen gehoben zu haben, schicken wir jeweils einem Teilnehmer unserer Tagesumfragen 1x2 Tickets für die MCM Comic Con Hannover, die am 20. und 21. Mai stattfindet! Dort warten Gäste wie Supernatural-Star Katie Cassidy, Live-Wrestling und jede Menge Nerd-Kultur vom Feinsten.

Die Gewinner der Tickets für die MCM Comic Con Hannover benachrichtigen wir am 15. Mai - und danken auch allen anderen, die teilgenommen und abgestimmt haben!

Eine Batarang-Breite Unterschied

Anarcho-Antiheld Deadpool kann sich in der Bewunderung seiner Fans sonnen.

49,43 gegen 50,57 Prozent: Das Duell zwischen Batman und Deadpool, den beiden letzten Comic-Helden in unserem »Battle of Superheroes« ging verdammt knapp aus! Am Ende lag das Großmaul Deadpool aber ein winziges Stückchen vor dem grimmigen Fledermausritter.

Wer für den Antihelden mit dem Autoritätsproblem abgestimmt hat, kann sich also freuen, dass sein Liebling im Wettkampf die Oberhand gewonnen hat, wer für Gothams Beschützer votierte, muss auf eine andere Gelegenheit warten - immerhin hat Bats nicht gegen den Joker oder Riddler verloren!

Platz Drei ging in unserer Abstimmung übrigens an Son Goku, der sich die Position mithilfe der Community-Stimmen gegen Dauergrummler und X-Men-Ikone Wolverine erkämpfte.

Für die Themenwoche Comics arbeiten wir eng mit der MCM Comic Con Hannover zusammen und bieten unserer Community deshalb immer wieder die Chance, Tickets für die Messe zu gewinnen. Wer kein Glück hat oder nicht darauf vertrauen will, kriegt die Karten für einzelne Tage oder das gesamte Convention-Wochenende auch auf der offiziellen Seite.

Jetzt Tickets für die MCM Comic Con Hannover sichern