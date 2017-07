Der CEO von EA hat einen neuen Ableger von Battlefield für 2018 bestätigt.

Battlefield: Ein neuer Teil erscheint 2018.

Im Rahmen eines Investoren-Calls für nächstes Jahr hat der Electronic Arts-CEO Andrew Wilson einen neuen Teil der Battlefield-Serie angekündigt. Der nächste Serienableger soll demnach 2018 erscheinen. Das berichtete die BF-Fansite Battlefield Bulletin auf Twitter. Mehr Informationen gibt es bislang nicht.

Als Wilson nach den Plänen für nächstes Jahr gefragt wurde, antwortete er:

"Wir werden weiterhin unsere Battlefield-Fans versorgen inklusive dem nächsten großen Spiel des Franchise."

NEWS: #EA's #FY18Q1 investor call. Andrew Wilson confirms that "the next great game in the Battlefield franchise" will be released in 2018. pic.twitter.com/Oyac8NUWC7 — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) July 28, 2017

Nun darf natürlich spekuliert werden, in welches Setting und das nächste Battlefield wirft. Die Fans auf Twitter wünschen sich unter anderem ein Battlefield: Vietnam oder ein Bad Company 3. Sobald es mehr Infos gibt, erfahrt ihr es bei uns.

Der aktuelle Teil erfreut sich unterdessen großer Beliebtheit: Battlefield 1 erreichte bis Juni 2017 über 21 Millionen Spieler. Der Russland-DLC In the Name of the Tsar erscheint Ende dieses Jahres.