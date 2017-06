Wie schaffen es Bösewichte wie Pagan Min, Vaas Montenegro und bald auch Joseph Seed, uns so nachhaltig zu verstören? Die Kollegen der GameStar gehen dieser Frage auf dem Grund.

Das Böse in Far Cry - ein GS-Plus-Report.

Bei unseren Kollegen der GameStar steht in den nächsten Tagen alles unter dem Motto "Das Böse in Spielen". Die Themenwoche geht vom 24. Juni bis zum 1. Juli 2017 und rückt unterschiedliche Spiele und ihre Fieslinge in den Mittelpunkt.

Im Rahmen dessen gibt es exklusiv für GS Plus-User einen Report über den "Wahnsinn mit Methode", der sich mit den Bösewichten der Far Cry-Serie beschäftigt. Pagan Min, Vaas Montenegro und bald Joseph Seed gehören zu den kultigsten Schurken in Videospielen. Doch wie schaffen es diese Wahnsinnigen, uns so nachhaltig zu verstören? Dieser Frage geht GameStar-Kollege Johannes Rohe auf dem Grund.

Hier geht's zum GS Plus-Artikel: Wahnsinn mit Methode

Noch bis zum Wochenende bekommt ihr auf GameStar.de täglich mehrere Artikel, Specials und Videos geboten, die sich dem Bösen auf ihre eigene Art und Weise nähern.

Alle geplanten Artikel findet ihr hier.