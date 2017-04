Möglicherweise erwartet uns noch an diesem Wochende die offizielle Enthüllung des neuen Call of Duty-Ablegers. Die entsprechenden Gerüchte machen jedenfalls die Runde.

Heißt der neue Ableger wirklich "Call of Duty: WWII"?

Verschiedene Leaks haben es schon angedeutet, dass die Call of Duty-Reihe in diesem Jahr wieder "zurück zu ihren Wurzeln" will und den Zweiten Weltkrieg als Setting auserwählt hat. Von offizieller Seite gab es bislang aber noch nichts zu hören. Doch das könnte sich an diesem Wochenende vielleicht ändern. Aktuelle Gerüchte lassen auf die baldige Enthüllung des Shooters hoffen.

In der neuesten Ausgabe der wöchentlichen IGN-Videoreihe "Gamescoop" deuteten die Redakteure eine "große Sache" an, die am Wochenende über die Bühne gehen soll. Sofort wurde auf NeoGAF spekuliert, worum es sich dabei drehen könnte. Kotaku-Redakteur Jason Schreier, der für seine Insider-Kontakte bekannt ist, gab auf Twitter an, dass es sich dabei vielleicht um den neuen Call of Duty-Teil handeln könnte.

Well I'd venture it starts with a "C" and ends with an "all of Duty: WWII" https://t.co/F7Y350acAD — Jason Schreier (@jasonschreier) April 20, 2017

Für bare Münze können wir diese Andeutung sicher nicht nehmen, aber eine baldige Enthüllung des diesjährigen Call of Duty-Ablegers ist ohnehin zu erwarten. Wir dürfen also auf das Wochenende gespannt sein.

Haltet ihr die Augen offen?