Marvel stellt auf der Comic-Con erste Details zur neuen Comic-Verfilmung Captain Marvel mit Brie Larson vor. Erste Story-Details, Samuel L. Jacksons Rückkehr als Nick Fury und Gegenspieler sind bestätigt.

SHIELD-Agent Nick Fury spielt in Captain Marvel mit.

Auf der diesjährigen Comic-Con in San Diego stand am Wochenende auch die neue Comic-Verfilmung Captain Marvel im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ihren ersten Auftritt hat Brie Larson als neue Superheldin bekannterweise schon in nächsten Avengers-Film Infinity War.

Als nächstes wird sie ihr ganz eigenes Solo-Abenteuer absolvieren. Hierzu hat Marvel-Chef Kevin Feige nun neue Details zur Story enthüllt, auch wer als ihr Gegenspieler auftreten wird.

Story mit Nick Fury spielt in den 90er Jahren

Zunächst wurde der Auftritt von Nick Fury (Samuel L. Jackson) bestätigt, jedoch diesmal ohne Augenklappe. Denn laut Feige ist das Solo-Abenteuer Captain Marvel in den 1990er Jahren angesiedelt.

Als neuer Gegenspieler im Marvel Cinematic Universe treten die Skrulls auf. Dabei handelt es sich um eine außerirdische Rasse, die in der Lage ist, andere Gestalten anzunehmen.

First concept art of Brie Larson as #CaptainMarvel who will face the Skrulls in a 90s set film. pic.twitter.com/yB8izslz0A — Adam @ SDCC 2017 (@adamhlavac) July 23, 2017

Erstes Solo-Abenteuer von Captain Marvel kommt 2019 in die Kinos.

Captain Marvels erstes Solo-Abenteuer

Captain Marvel heißt mit bürgerlichen Namen Carol Danvers und trat erstmals im Jahr 1968 in den Comics Marvel Super Heroes von Stan Lee in Erscheinung. Die Sicherheitsbeauftragte der US Air Force verwandelt sich nach einer mysteriösen Explosion in die außerirdisch begabte Captain Marvel. Sie entwickelt besondere Fähigkeiten, kann fliegen, Energie manipulieren, hat Superkräfte und wird zum Mitglied der Avengers.

Die neue Superheldin Captain Marvel wird von Brie Larson (Raum, Kong: Skull Island) dargestellt. Die Regie übernehmen Anna Boden und Ryan Fleck (Billions, The Affair). Das Drehbuch stammt von Meg LeFauve und Nicole Perlman.

Captain Marvel in Avengers 3 & 4

Die Dreharbeiten beginnen Anfang des Jahres 2018. Ein Kinostart ist für den 7. März 2019 angekündigt. Zunächst hat sie ihren ersten Auftritt in Avengers: Infinity War am 26. April 2018, gefolgt von Avengers 4 am 25. April 2019.