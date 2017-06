Sony kündigt die Days of Play für den 9. Juni 2017 an. Die groß angelegte Aktion umfasst unter anderem Rabatte auf PS4- und PS4 Pro-Bundles sowie PS4-Spiele.

Days of Play - Die Rabattaktion umfasst PS4-, Bundles, -Spiele, -Zubehör und mehr.

PS4-Fans sollten sich den 9. Juni 2017 im Kalender markieren. Denn an diesem Freitag startet mit Days of Play eine groß angelegte Rabattaktion, die die verschiedensten Aspekte des PlayStation 4-Ökosystems umfasst. Wie Sony auf der offiziellen PlayStation-Website bekannt gibt, bekommt ihr während der Days of Play unter anderem reduzierte PS4-, PS4 Pro und PlayStation VR-Bundles oder "tolle Spiele zu tollen Preisen". Wir stellen euch die Angebote vor.

Days of Play - Die PS4- und PS4 Pro-Angebote

PS4 Slim (500 GB) mit einem DualShock 4-Controller

PS4 Slim (500 GB) mit zwei DualShock 4-Controllern

PS4 Slim (1 Terabyte) mit zwei DualShock 4-Controllern

PS4 Slim (500 GB) mit einem DualShock 4-Controller, Uncharted 4 und Horizon Zero Dawn

PS4 Slim (500 GB) mit zwei DualShock 4-Controllern und Uncharted 4

PS4 Slim (500 GB) mit zwei DualShock 4-Controllern und Horizon Zero Dawn

PS4 Slim (500 GB) mit zwei DualShock 4-Controllern und WipEout Omega Collection

PS4 Pro (1 Terabyte) mit einem DualShock 4-Controller und Horizon Zero Dawn

PS4 Pro (1 Terabyte) mit einem DualShock 4-Controller und WipEout Omega Collection

Days of Play - Die PS VR-Angebote

PlayStation VR und VR World

PlayStation VR, die PS-Kamera, zwei Move-Controller und VR Worlds

Days of Play - Die Angebote für PS4-Zubehör

DualShock 4 Wireless-Controller Jet Black

DualShock 4 Wireless-Controller Glacier White

DualShock 4 Wireless-Controller Wave Blue

DualShock 4 Wireless-Controller Magma Red

DualShock 4 Wireless-Controller Urban Camo

DualShock 4 Wireless-Controller Gold

DualShock 4 Wireless-Controller Silver

Wireless-Stereo-Headset 2.0

Wireless-Headset – Platin-Edition

Welche Angebote gibt es zu welchen Preisen?

Die Preise der einzelnen Angebote hat Sony noch nicht verraten, ein paar wichtige Hinweise zu ihnen gibt es dennoch. Die Angebote sind vom 9. bis zum 17. Juni gültig, und zwar solange der Vorrat reicht. Im Fall der ersten drei PS4-Bundles weißt Sony zudem darauf hin, dass jeder Artikel "nur bis zu einer bestimmten Anzahl zum Aktionspreis verkauft" wird. Hier gelte das "First-Come First-Served"-Prinzip. Als ausgewählte Handelspartner nennt Sony auf der PlayStation-Website die Online-Händler Amazon, Media Markt, Saturn, Real, GameStop, Müller und Otto.

Days of Play - Reduzierte Spiele und 30% auf 12 Monate PS Plus

Neben Hardware-Bundles und reduziertem PS4-Zubehör bietet Sony während der Days of Play auch rabattierte Spiele wie Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 und Nioh an, die ihr entweder im PlayStation Store oder bei einem der Partnershops kaufen könnt. Zu diesen zählen die Online-Händler Amazon, Media Markt, Saturn, Real, GameStop, Müller und Otto. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch eine 12 monatige PS Plus-Mitgliedschaft zuzulegen und dabei 30% zu sparen. Wichtig: Während die Rabatte für Angebote im Einzelhandel am 9. Juni starten und am 17. Juni enden, laufen die Angebote im PlayStation Store bis zum 21. Juni.

