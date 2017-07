Dass der Simpsons-Schöpfer Matt Groening an einer neuen Netflix-Serie arbeitet, steht schon länger fest. Jetzt gibt es erste Infos: Disenchantment kommt 2018 und dreht sich um eine äußerst trinkfeste Prinzessin.

Nach den Simpsons und Futurama kommt jetzt Disenchantment.

Netflix hat sich mit dem Simpsons-Erfinder Matt Groening zusammengetan, um die neue Animationsserie Disenchantment auf den Weg zu bringen. Allzu lange müssen wir uns nun nicht mehr gedulden: Nächstes Jahr soll es soweit sein, dann gibt es die erste Staffel auf Netflix. Jetzt steht bereits ein Großteil des Stimmen-Casts fest und es gibt auch erstmals detailliertere Informationen zum Inhalt der Serie.

Disenchantment ist als animierte Comedy-Fantasyserie für Erwachsene konzipiert. Sie spielt in einem mittelalterlichen Königreich namens Dreamland und dreht sich in erster Linie um die Prinzessin Bean. Bei der handelt es sich allerdings um eine Trinkerin, die in allerlei chaotische Abenteuer hineinschlittert. Stets an ihrer Seite befinden sich der resolute Elf namens Elfo sowie ein persönlicher Dämon, der Luci heißt. Laut Netflix begegnet das Trio auf seinen Reisen zum Beispiel Ogern, Kobolden, Harpyen, Trollen, Walrössern und vielen menschlichen Idioten. Matt Groening fasst das Ganze folgendermaßen zusammen:

"Letzten Endes wird es in Disenchantment um Leben und Tod gehen, um Liebe und Sex und darum, wie wir in einer Welt voller Leid und Idioten unser Lachen behalten ungeachtet dessen, was die Ältesten und Zauberer und andere Trottel dir sagen."

Die ersten zehn Episoden von Disenchantment erscheinen auf einen Schlag im nächsten Jahr. Eine zweite Staffel befindet sich allerdings auch schon in Planung, da Netflix direkt 20 Folgen in Auftrag gegeben hat.

Abbi Jacobson spricht die Prinzessin Bean, Eric Andre schlüpft in die Rolle von Luci und Nat Faxon übernimmt das Sprechen von Elfo. Ebenfalls mit von der Partie sind John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding und Lucy Montgomery.

Wie klingt die neue Serie des Simpsons-Schöpfers für euch?