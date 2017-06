Am 10. Juni gegen 21 Uhr deutscher Zeit beginnt die E3-Pressekonferenz von Electronic Arts. Den Livestream zu EA Play könnt ihr bei uns mitverfolgen.

Star Wars: Battlefront 2 zählt für EA zu den wichtigsten Releases der kommenden Monate. Eine entsprechend große Rolle dürfte es während des E3-Livestreams einnehmen.

Wie schon im vergangenen Jahr verzichtet Electronic Arts auch dieses Mal auf einen Auftritt auf dem Messegelände der E3. Stattdessen setzt der Publisher sein EA Play-Event fort, das vom 10. bis zum 12. Juni 2017 in Los Angeles stattfindet. In diesem Rahmen hält das Unternehmen auch seine diesjährige Pressekonferenz ab - und zwar am 10. Juni 2017 gegen 21 Uhr deutscher Zeit.

Den Livestream zu EA Play könnt ihr bei unseren Kollegen von GameStar mitverfolgen. Außerdem strahlt Electronic Arts seine E3-Pressekonferenz über die offiziellen YouTube- und Twitch-Kanäle sowie EA.com aus. Für GamePro wird unsere Kollegin Rae vor Ort sein.

EA Play 2017 - Welche Spiele erwarten uns?

Bei EA Play handelt es sich um ein Anspielevent, das sich nicht nur an die Fachpresse, sondern vor allem an Fans richtet. Das Lineup, das sich auf die Titel der kommenden Monate konzentriert, hat EA bereits auf seiner Website bekannt gegeben.

Dementsprechend füllen Star Wars: Battlefront 2, Need for Speed: Payback, Battlefield 1 und die großen EA Sports-Spiele einen bedeutenden Teil der Pressekonferenz. Allerdings verspricht uns EA auch mehrere Enthüllungen. Als mögliche Kandidaten hierfür gelten das BioWare-Geheimprojekt Dylan und das Star Wars-Spiel von Visceral, die beide für den Zeitraum nach dem 1. April 2018 eingeplant sind. Möglicherweise präsentiert uns EA zusätzlich einen Indie-Titel im Stil von Unravel.

Mehr: Projekt Dylan - BioWares teasert neues Spiel kurz vor der E3