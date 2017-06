Hier könnt ihr die E3-Pressekonferenz von Sony live mitverfolgen. Außerdem verraten wir euch, was ihr von der Veranstaltung in 2017 erwarten dürft.

God of War - Bekommen wir endlich neues Gameplay zu sehen?

Am 13. Juni um 3 Uhr morgens startet die diesjährige Sony-Pressekonferenz zur E3 2017 und hier erfahrt ihr, wo ihr die Veranstaltung live mitverfolgen könnt. Zum einen übertragen unsere GameStar-Kollegen die Veranstaltung auf ihrem Twitch-Kanal. Auch GamePro-Redakteur Mirco wird mit von der Partie sein und seinen Senf zu den Neuankündigungen geben.

Zum anderen könnt ihr die E3 2017-Konferenz auch einfach über die offiziellen YouTube- und Twitch-Kanäle von PlayStation anschauen. Außerdem sollte die Veranstaltung auch via live.playstation.com verfügbar sein. Zusätzlich wird unsere Kollegin Rae für GamePro vor Ort sein und direkt aus Los Angeles berichten.

God of War, Days Gone & Co.

Auch in diesem Jahr hat Sony die Möglichkeit, als Sieger vom Platz zu gehen, nachdem schon die Pressekonferenzen der letzten beiden Jahre zu den Höhepunkten der Messe gezählt haben. Große Themen sind diesmal die Exklusivspiele God of War, das in der nordischen Mythologie angesiedelt ist, Days Gone und natürlich The Last of Us: Part 2, von dem sich viele Fans neue Infos zur Story wünschen.

E3 2017 - Alle Pressekonferenzen mit Datum & Uhrzeiten im Überblick

Aber auch zum neuen Spider-Man von Insomniac Games dürfte es frisches Bildmaterial geben und mit Uncharted: Lost Legacy steht der Standalone-DLC zu Uncharted 4: A Thief's End in den Startlöchern. Leider bekommen wir nichts zu Death Stranding zu Gesicht, denn Hideo Kojima hat bereits verraten, dass sein Team momentan zu beschäftigt ist, um auf der Messe neues Material zu zeigen. Neuigkeiten zu einem eventuellen Horizon Zero Dawn-DLC sind ebenfalls möglich.

Was erhofft ihr euch von Sonys Pressekonferenz?