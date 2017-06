Hier erfahrt ihr alles zum Nintendo Treehouse-Event und wir zeigen euch, wo ihr die Präsentation live mitverfolgen könnt. Start ist am 13. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit.

Wie wird sich Super Mario Odyssey wohl spielen?

Wie in jedem Jahr kocht Nintendo auch auf der E3 2017 ein eigenes Süppchen und verlagert die wichtigsten Ankündigungen auf ein Livestream-Event, das auf die großen Pressekonferenzen der Konkurrenz folgt. Am 13. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit startet dann das Treehouse-Event. Wir verraten euch, wie ihr dabei sein könnt.

Zum einen könnt ihr natürlich hier den Livestream der Kollegen von GameStar verfolgen, den ihr unter diesem Absatz findet. Darüber hinaus wird das Event auf der Nintendo-Website, sowie den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen übertragen.

E3 2017 - Super Mario Odyssey, Nintendo Switch & Co.

In diesem Jahr steht definitiv das Nintendo Switch-Debüt von Super Mario im Fokus, denn mit Super Mario Odyssey verspricht Nintendo ein paar Neuerungen für den beliebten Klempner, der jetzt über eine lebendige Mütze verfügt und sogar in die "reale" Welt reisen wird. Außerdem gibt es da noch so einige Fragen zur Nintendo Switch, die noch nicht endgültig geklärt sind: Wie verhält es sich denn etwa mit der Virtual Console?

E3 2017 - Alle Pressekonferenzen mit Datum & Uhrzeiten im Überblick

Darüber hinaus erwarten uns vielleicht ein paar neue Wii U-Portierungen und Updates zu bekannten Switch-Titeln wie Splatoon 2. Was die Überraschungen angeht, liegen alle Hoffnungen auf Pokémon Eclipse, dem möglichen Nintendo Switch-Ableger der Ultra Moon- und Ultra Sun-Editionen. Und wir hören natürlich auch niemals auf, an Metroid Prime 4 zu glauben, das immer mal wieder angedeutet wird.

Was erhofft ihr euch von Nintendo?