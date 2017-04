Heute schon in den Briefkasten geschaut? Als EA Access-Mitglieder der ersten Stunde könnte es sich lohnen. Auf Twitter berichten User davon, überraschend Pakete von EA erhalten zu haben. Auch Xbox-Chef Phil Spencer durfte sich über ein solches Überraschungspaket freuen.

Darin befanden sich drei EA Access-Codes für einen Monat, eine Nachricht des Konzerns und eine externe 2TB-Festplatte von Seagate.

Just got an amazing care package from @EAAccess. You guys are the best! #Thanks #Grateful #Xbox #EAAccess pic.twitter.com/zbYrToKIjv