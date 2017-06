Ein angeblicher Leak auf 4chan scheint den Releaseplan von Bethesda für die nächsten 10 Jahre zu enthüllen. Neben The Elder Scrolls 6 erfahren wir auch etwas über The Elder Scrolls 7 und dem nächsten Fallout-Ableger.

Bis zum Skyrim-Nachfolger dauert es angeblich noch sehr lange.

Die E3 2017 steht vor der Tür und das bedeutet, dass zur Zeit besonders viele Leaks und Gerüchte ihre Runden im Netz drehen. Der mögliche Leak durch den 4chan-Nutzers Saluard erreicht aber vollkommen neue Dimensionen. Ich habe euch schon von dem neuen Bethesda-RPG "Starfield" berichtet, das uns angeblich noch dieses Jahr erreichen soll. Saluard geht aber noch einen Schritt weiter und will die Pläne von Bethesda bis zum Jahr 2030 verraten haben.

Der angebliche Bethesda-Mitarbeiter spricht dabei über mehrere Großprojekte und gibt mögliche Informationen zu The Elder Scrolls 6, The Elder Scrolls 7, dem nächsten Fallout-Ableger und einem geplanten Game of Thrones-Spiel preis. In den folgenden Absätzen werde ich euch die spannendsten Details aufbereiten, weise aber darauf hin, dass es sich hier um unbestätigte Gerüchte handelt. Doch selbst wenn sich dieser Mammut-Leak als falsch herausstellen sollte, liest sich das Ganze zumindest wie ein spannendes "Was wäre wenn..."-Szenario. (via Imgur)

The Elder Scrolls 6 & The Elder Scrolls 7

Falls ihr gehofft hattet, dass Bethesda mit dem Skyrim-Nachfolger schon fast fertig ist, könnte euch der folgende Abschnitt enttäuschen. Laut Saluard erwartet uns The Elder Scrolls 6 frühestens im Jahr 2023 und wird nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheinen. Dafür soll das RPG aber auch die größte Spielwelt bieten, die Bethesda je geschaffen hat. Als Schauplatz wurde der Kontinent Akavir auserkoren, der sich östlich von Tamriel befindet. Dort soll es vier neue Rassen geben, die bisher noch nicht in den The Elder Scrolls-Spielen vorkamen.

Neben den Affenleuten von Tang Mo sollen eine Tiger-Variante der Khajiit sowie eine Schlangen-Variante der Argonier (Tsaesci) hinzukommen. Zudem ist von einer neuen Menschenrasse die Rede. Das Settlement-Feature aus Fallout 4 soll stark verbessert auch in The Elder Scrolls 6 vorkommen und als Grundlage dafür dienen, Tamriel-Kolonien auf Akavir zu errichten.

Für das Jahr 2030 sei The Elder Scrolls 7 geplant, was das persönliche "Magnum Opus" von Game Director Todd Howard werden solle. Das Ziel sei es, ganz Tamriel als begehbare Open World bieten zu können, eine vollständig zerstörbare Umgebung zu schaffen und wieder umfangreichere RPG-Mechaniken einzubauen.

Das Kampfsystem soll aber dennoch actionreich bleiben. Die Story von The Elder Scrolls 7 soll sich mit den Dwemern beschäftigen, die in einer anderen Dimension eine Invasion von Tamriel planen. Dadurch soll das Spiel einen Steampunk-Einschlag verpasst bekommen und auch Dwemer-Schusswaffen wie Flinten und Pistolen sollen eine Rolle spielen.

Fallout 5

Das nächste Fallout-Projekt soll für das Jahr 2025 geplant sein und in New York City spielen. Im Spiel soll sich die vollständige Zerstörung der Stadt, die in anderen Fallout-Titeln angesprochen wird, als Mythos herausstellen. Die Entwickler haben sich laut Saluard die Kritik an Fallout 4 zu Herzen genommen. Das Skillsystem soll nicht nur wieder umfangreicher werden, sondern sich auch an The Elder Scrolls 5: Skyrim orientieren.

Das Dialograd wird angeblich ebenfalls überarbeitet, es sollen komplexere Gespräche möglich sein. Der Protagonist werde wieder stumm und soll über keine vorgefertigte Persönlichkeit verfügen. Noch werde intern darüber diskutiert, ob sich Spieler in einem Vault einen menschlichen Charakter erstellen, oder sogar ganz freie Hand bekommen und als Ghul oder Android durchs Ödland stapfen.

Es soll Augmentierungen geben, mit denen wir unsere Fähigkeiten verbessern können und angeblich soll es als möglichen Schauplatz auch eine Stadt geben, die unter einer Kuppel liegt und vom großen Krieg vollkommen unberührt blieb. Das war angeblich schon für Fallout 4 geplant, habe es aber letztlich nicht ins Spiel geschafft.

Im Spiel soll es 12 verschiedene Begleiter geben, mit denen wir auch anbandeln dürfen. Insgesamt soll es fünf verschiedene Storylines geben - je nachdem, welcher Fraktion wir uns anschließen. Wer lieber allein durch das Ödland von New York City zieht, bekomme dafür eine eigene Questline.

