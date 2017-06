Insgesamt fünf bislang unbekannte Alien-Strukturen wurden in Elite: Dangerous entdeckt. Die findige Community stieß dort auf eine geheimnisvolle Karte, die jetzt auch PS4-Spieler entschlüsseln können.

Elite: Dangerous steht jetzt auch PS4-Spielern offen.

Die Weltraumsimulation Elite: Dangerous steckt voller Geheimnisse, die wir mit unseren Raumschiffen erkunden können. So sind Spieler erst vor kurzer Zeit das erste Mal auf Aliens getroffen - nach jahrelanger Suche. Mit dem Release auf der PS4 gesellt sich nun ein weiteres Publikum zu der organisierten Community, um den Mysterien des Alls auf die Schliche zu kommen.

Mehr: Elite: Dangerous - Spieler nutzt VR-Headset, um verstorbenen Freund erneut zu sehen

Wie passend, dass in Elite: Dangerous nun ein neues Geheimnis entdeckt wurde. In den letzten 48 Stunden haben PC- und Xbox One-Spieler gleich fünf bislang unbekannte Alien-Bauten in der Spielwelt entdeckt. Mit der Hilfe von außerirdischen Artefakten ließen sich die schweren Türen der Gebäude öffnen und neugierige Spieler konnte auch das Innere erkunden.

Elite: Dangerous-Spieler vermuten, dass die Alien-Rasse der Thargoids hinter den Bauten steckt.

Dort stießen die Spieler dann auf ein geheimnisvolles Gerät, das Lichtpunkte an die Decke projizierte und einen mysteriösen Ton abspielt, wenn es eingeschaltet wird.

Der Ton ließ sich mit einem Spektrogramm verbildlichen und plötzlich befand sich eine Karte im Besitz der Spieler, mit der aber noch niemand etwas anzufangen weiß.

Noch weiß niemand, was es mit der Karte auf sich hat.

Falls ihr also dabei helfen wollt, das Rätsel zu lösen, könnt ihr ab sofort auch auf der PS4 durch den luftleeren Raum düsen und Jagd auf außerirdische Lebewesen machen. (via Polygon)

Habt ihr vor, Elite: Dangerous auszuprobieren?