In einem Interview mit TIME zeigt sich Sonys Shawn Layden sehr zufrieden mit den Verkäufen der PS4 und der PS4 Pro: Die eigenen Erwartungen seien weit übertroffen worden.

Die PS4 Pro ist ein Erfolg.

Die PS4 Pro schlägt sich offenbar nicht nur sehr gut, sondern auch deutlich besser, als es Sony selbst erwartet hätte. Die Nachfrage sei sehr viel größer, als man gedacht habe: Von fünf verkauften PS4-Konsolen sei eine eine PS4 Pro, erklärt Shawn Layden gegenüber TIME. Sonys Global Sales-Chief Jim Ryan ergänzt, dass es sich mit dem PSVR-Headset ähnlich verhalte:

"Ich schätze, wir haben bei der Vorhersage dieser Dinge keinen besonders guten Job gemacht: Das Produkt ist nur sehr eingeschränkt lieferbar. Es ist also eins von fünf unter schwierigsten Bedingungen."

Insgesamt sollen mittlerweile schon über 1 Million Einheiten des Virtual Reality-Headsets von Sony abgesetzt worden sein. Dass sich die PS4 gut verkauft, steht außer Frage: Bisher wurden beinahe 60 Millionen Konsolen durchverkauft – also auch wirklich an die Kunden und nicht 'nur' an Händler ausgeliefert.

Was sagt ihr zu den Zahlen? Hättet ihr diesen Erfolg der PS4 Pro erwartet?

