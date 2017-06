Forza Motorsport 7 wird höchstwahrscheinlich auf der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt. Darauf deuten geleakte Screenshots und ein Release-Termin hin.

Wird Forza Motorsport 7 auf der Microsoft-PK vertreten sein?

Die E3 ist nicht nur die Zeit der Ankündigungen, sondern auch die Zeit der Leaks: Nach einem möglichen Ori and the Blind Forest 2 und einer Fortsetzung zu Bethesdas The Evil Within ist nun auch Forza Motorsport 7 Opfer einer Vorab-Veröffentlichung geworden.

Die stammt wie schon bei Ori 2 von der Website IndianNoob. Dort wird behauptet, dass Forza 7 auf der Microsoft-PK zur E3 2017 vorgestellt wird, die heute Abend um 23 Uhr stattfindet. Nicht unwahrscheinlich, wäre nach Forza Horizon 3 doch nun wieder ein Motorsport-Titel an der Reihe.

Erste 4K-Screenshots von der Scorpio?

Die Seite soll von einer verlässlichen Quelle Screenshots und ein Release-Datum erhalten haben. Demzufolge würde Forza Motorsport 7 am 3. Oktober 2017 erscheinen. Die Bilder sollen ursprünglich 4K-Auflösung haben und wurden angeblich mithilfe einer Xbox Scorpio aufgenommen.

Das geleakte Logo von Forza Motorsport 7

Die Screenshots wurden angeblich in 4K auf einer Xbox Scorpio aufgenommen.

Ob Forza 7 auch für PC kommt, ist noch nicht bekannt.

Da Horizon 3 ein Play-Anywhere-Titel war, wäre es aber durchaus möglich.

Forza Motorsport ist gewissermaßen der simulationslastigere Bruder von Forza Horizon. Da Horizon 3 als Play Anywhere-Titel auch dem PC spielbar war, besteht zumindest eine gute Chance, dass Forza 7 ebenfalls für PCs (zumindest solche mit Windows 10) erscheint - auch wenn es noch nicht offiziell angekündigt wurde. Mit Forza Motorsport 6: Apex gibt es bereits eine abgespeckte Version von Forza Motorsport 6 auf dem PC.

Dazu passt auch ein erster Leak zum Titel, der von einem Lenkrad-Hersteller für PCs kam. Wie immer sollten Leaks und Gerüchte vor der offiziellen Bestätigung aber mit Vorsicht behandelt werden.