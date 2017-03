Die Geschichte von Elsa und Anna aus Die Eiskönigin - Völlig unverfroren hätte beinahe etwas anders ausgesehen und aus Elsa einen kaltherzigen Bösewicht gemacht.

Der Animationsspaß wäre beinahe deutlich düsterer geworden.

Der frostige Kino-Hit Die Eiskönigin - Völlig unverfroren hat vor ein paar Jahren für freudige Kinderaugen gesorgt und auch erwachsene Menschen lauthals "Let It Go" trällern lassen. Jetzt hat Disney verraten, wie der Animationsfilm ursprünglich enden sollte. Falls ihr Spoiler zum Film vermeiden wollt, solltet ihr also lieber nicht weiterlesen.

Gegenüber Entertainment Weekly gab Producer Peter Del Vecho an, dass ursprünglich Elsa als Bösewicht für Frozen geplant war. Zudem sollten Elsa und Anna auch gar keine Schwestern sein. Die Filmumsetzung war sehr viel näher am Original-Märchen von Hans Christian Andersen. Demnach sollte das Herz von Elsa eingefroren sein, nachdem sie am Altar von ihrem zukünftigen Ehemann sitzen gelassen wurde.

"Wir haben mit einem weiblichen Bösewicht und einer unschuldigen, weiblichen Heldin angefangen und am Ende gab es einen großen, epischen Kampf mit den Schnee-Monstern, die Elsa als ihre Armee erschaffen hatte."

Diese Version des Films hatte aber ihre Probleme, denn laut Regisseur Chris Buck fiel es schwer, eine emotionale Verbindung zu Else aufzubauen, da sie als Bösewicht eingeführt wurde. Ganz zum Schluss hätte es dann aber doch noch eine Wendung für Elsa gegeben, die eine tödliche Lawine, die auf das Königreich Arendelle zurast, aufhält, nachdem sie von Anna dazu bewegt wurde. Der tatsächliche Bösewicht wäre auch in dieser Version Prinz Hans gewesen, der die Zerstörung Arendelles in Kauf genommen hätte.

Hätte euch diese Version besser gefallen?