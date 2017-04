Erste Details zum neuen Spin-Off der Fast & Furious-Reihe bestätigen, dass sich der Action-Blockbuster um Dwayne Johnson und Jason Statham drehen soll.

Fast & Furious 8 bekommt ein Spin-off mit Jason Statham und Dwayne Johnson

Schon bevor Fast & Furious 8 Kinorekorde brach und Star Wars: Das Erwachen der Macht vom Thron stieß, waren Fast & Furious 9 und 10 bereits angekündigt. Es war außerdem seit einiger Zeit bekannt, dass sowohl Spin-offs als auch Prequels der Action-Reihe mit Vin Diesel in Planung sind. Nun gibt es erste Details zu den kommenden Projekten.

Laut Deadline (via Moviepilot) soll sich das erste Spin-Off, das wir in den Kinos bewundern dürfen, um die von Dwayne Johnson und Jason Statham gespielten Charaktere drehen, deren faustreiches Zusammentreffen bereits in Fast & Furious 8 für jede Menge Action sorgte. Das Projekt soll sich in einem noch sehr frühen Stadium befinden, allerdings soll laut Quellen Deadlines das Drehbuch erneut von Chris Morgan stammen. Er führte bereits Feder bei diversen Teilen des Franchises wie Fast & Furious 8 und den beiden Vorgängern. Außerdem zeichnet er sich für eine frühe Version des noch unverfilmten Gears of War-Films verantwortlich.

Mehr: Fast & Furious - Schluss nach dem 10. Film & Dwayne Johnson in Teil 9 wieder dabei

Die Arbeit am Drehbuch hat laut Deadline noch nicht begonnen, was bedeutet, dass es noch eine Weile dauern dürfte, bis das noch namenlose Action-Spektakel mit Dwayne Johnson und Jason Statham in die Kinos kommt. Die Handlung soll sich offenbar erneut um eine Zwangsallianz zwischen den beiden ungleichen Charakteren drehen, die in Fast & Furious 8 zusammenarbeiten mussten, obwohl sie eigentlich nicht auf derselben Seite des Gesetzes stehen.

Fast & Furious 9 soll 2019 in die Kinos brettern, Fast & Furious 10 wurde für 2021 angekündigt. Wann das erste Spin-off der Reihe in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.