Die Entwickler von Slightly Mad Studios haben einen Deal für ein Hollywood-Blockbuster-Franchise unterschrieben. Rollt damit ein Fast & Furious-Spiel auf uns zu?

Mit Fast & Furious 8 donnert gerade der aktuelle Streifen der Reihe durch die Kinos.

Das Team von Slightly Mad Studios arbeitet aktuell an Project CARS 2, das noch im Jahr 2017 für die PS4 und Xbox One erscheinen soll. Ian Bell, der CEO des britischen Entwicklers, heizt nun Spekulationen um ein weiteres Slightly Mad-Rennspielprojekt an, bei dem es sich um ein Spiel zur beliebten Auto-Action-Reihe Fast & Furious handeln könnte.

Mehr: Fast & Furious - Action-Blockbuster mit Vin Diesel & Co. knackt die Milliarden-Marke

Wie Bell den Kollegen von GTPlanet verriet, hat Slightly Mad Studios einen Deal für ein Hollywood-Blockbuster-Franchise unterschrieben, der die Entwicklung mehrerer Spiele umfasst. Details dazu sollen aber erst in den kommenden Monaten folgen.

Ende April enthüllte Bell, dass Slightly Mad Studios an einem Spiel eines neuen Franchises arbeitet, das "nichts mit Project CARS zu tun hat". Auf die Frage hin, ob es in diesem neuen Spiel um Autorennen gehe, antwortete Bell mit: "Ja, in gewisser Weise".

Die Kollegen von GTPlanet vermuten, dass der Hollywood-Blockbuster-Deal durch die bestehende Partnerschaft mit Publisher Bandai Namco zustande gekommen sei. Da Bandai Namco 2006 bereits The Fast and the Furious: Tokyo Drift für PS2 und PlayStation Portable herausbrachte, wäre es denkbar, dass sich der Blockbuster Deal auf die Fast & Furious-Marke bezieht.

Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Wir haben deshalb bei Bandai Namco nachgefragt, und lassen es euch wissen, sobald wir ein offizielles Statement bekommen.