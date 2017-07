Am 16. Juli geht die siebte Staffel von Game of Thrones an den Start. Jetzt hat der US-Sender HBO die Titel und erste Story-Details zu den ersten drei Episoden bekannt gegeben.

Nächste Woche geht es los: Die siebte Staffel von Game of Thrones geht am 16. Juli an den Start. Jetzt hat der US-Sender HBO die ersten drei Episoden-Titel inklusive einer jeweils (sehr) kurzen Inhaltsangabe bekannt gegeben.

Episode 1: Dragonstone

Jon Snow (Kit Harington) organisiert die Verteidigung des Nordens, Cersei Lannister (Lena Headey) sucht einen Weg, ihre Chancen auszugleichen, und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) kommt nach Hause.

TV-Termine:

HBO: So. 16. Juli (9-10 PM ET/PT)

Sky Atlantic HD: Mo. 17. Juli (20:15 Uhr)

HBO: So. 16. Juli (9-10 PM ET/PT) Sky Atlantic HD: Mo. 17. Juli (20:15 Uhr) Regie: Jeremy Podeswa

Autoren: David Benioff und D.B. Weiss

Der Titel gibt Daenerys Zuhause an: Die Festung Dragonstone auf der gleichnamigen Insel vor King's Landing, die einst die Heimat von Daenerys Familie, den Targaryens darstellte. Nach deren Niedergang wurde sie zeitweise von Stannis Baratheon bewohnt. Schon die ersten Trailer kündigen den Krieg um den Eisernen Thron an, während Jon Snow alles daran setzt, Westeros vor der Invasion der White Walker aus dem Norden zu beschützen.

Episode 2: Stormborn

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) erhält einen unerwarteten Besucher, Jon Snow (Kit Harington) wird mit einer Revolte konfrontiert und Tyrion Lannister (Peter Dinklage) plant die Eroberung von Westeros.

TV-Termine:

HBO: So. 23. Juli (9-10 PM)

Sky Atlantic HD: Mo. 24. Juli (20:15 Uhr)

HBO: So. 23. Juli (9-10 PM) Sky Atlantic HD: Mo. 24. Juli (20:15 Uhr) Regie: Mark Mylod

Autor: Bryan Cogman

Erste Spekulationen über den unerwarteten Besucher gibt es bereits: Ob es sich dabei um Daenerys einstigen Wegbegleiter Jorah Mormont (Iain Glen) oder die Rote Hexe Melisandre (Carice van Houten) handelt, die den ersten Trailern zufolge ebenfalls nach Dragonstone zurückzukehren scheint, wird sich zeigen.

Episode 3: The Queen's Justice

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) hält Hof, Cersei Lannister (Lena Headey) gibt ein Geschenk zurück und Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) lernt aus seinen Fehlern.

TV-Termine :

HBO: So. 30. Juli (9-10 PM)

Sky Atlantic HD: Mo. 31. Juli (20:15 Uhr)

: HBO: So. 30. Juli (9-10 PM) Sky Atlantic HD: Mo. 31. Juli (20:15 Uhr) Regie: Mark Mylod

Autoren: David Benioff und D.B. Weiss

Ohne die beiden ersten Folgen gesehen zu haben, lässt sich hier nur schwer spekulieren, was sich hinter dieser kryptischen und mehrdeutigen Inhaltsangabe verbirgt - so könnte sich der Titel sowohl auf Daenerys als auch Cersei beziehen.

Game of Thrones auf HBO und Sky

Die erfolgreiche Fantasy-Serie Game of Thrones geht am 16. Juli auf dem US-Sender HBO an den Start. In Deutschland zeigt der Pay-TV-Sender Sky Atlantic HD ab dem 17. Juli nur wenige Stunden nach der Premiere die neuen Folgen wahlweise in der deutschen und englischen Sprache.

Über die Handlung der neuen Staffel wurde nur soviel verraten: Alle Zeichen auf Krieg. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und ihre Armee sind in Westeros angekommen, dort nimmt sie die Burg Dragonstone in Besitz, die frühere Heimat ihrer Familie. Ihre Drachen Drogon, Viserion und Rhaegal stehen ihr im Machtkampf um den Eisernen Thron zur Seite. Währenddessen bereiten sich Cersei (Lena Headey) und Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) sowie Jon Snow (Kit Harington) auf den großen Krieg vor. Über allem steht die Bedrohung aus dem Norden, denn die Armee der White Walkers ist im Anmarsch.