In GamePro 6/17 erfahrt ihr aus erster Hand von unserem Redaktions-Jedi Dimi, warum Star Wars Battlefront 2 genau das Spiel werden könnte, das der erste Teil eigentlich sein sollte - purer Fan-Service und eine interessante Storykampagne. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe wie gewohnt die volle Ladung an Tests, Previews und interessanten Specials. Zum Beispiel gibt es einen großen Vorabtest zu Prey und ein riesiges Special zur Spieleentwicklung in der DDR.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Star Wars Battlefront 2: Alles zur Storykampagne und den Multiplayer-Features des neuen Star-Wars-Shooters.

Prey: Das SciFi-Abenteuer im ausführlichen Vorabtest - mehr als bloß ein weiterer Shooter mit Aliens?

Mario Kart 8 Deluxe: Lohnt sich das Remaster auch für Besitzer der Wii-U-Version? Wir nehmen den Kart-Renner unter die Lupe.

Specials und Reportagen: Xbox Scorpio, Making of Maniac Mansion, Spieleentwicklung in der DDR, Mythencheck: Das erste Videospiel, GamePro Elements: Panzer in Spielen, Retro Hall of Fame: Duke Nukem 3D.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Prey, Mass Effect: Andromeda, Vikings: Wolves of Midgard, Snake Pass, Blackwood Crossing, Mafia 3: Faster, Baby, Thimbleweed Park, Bulletstorm: Full Clip Edition und natürlich zur Retro Hall of Fame.

