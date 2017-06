Jetzt am Kiosk: die neue GamePro mit Titelstory zu Destiny 2.

In GamePro 7/17 berichtet Tobi von seinem Ausflug zur Destiny 2-Enthüllung in Los Angeles. Erfahrt, welche neuen Welten euch erwarten, was die Fortsetzung anders macht und was Entwickler Bungie aus dem Fan-Feedback gelernt hat. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe wie gewohnt die volle Ladung an Tests, Previews und interessanten Specials. Zum Beispiel eine große Vorschau zu Darksiders 3.

GamePro 7/2017 - ab 7.6. am Kiosk!

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Destiny 2: Alles, was ihr zur Fortsetzung des Online-Shooters wissen müsst.

Darksiders 3: Endlich geht es weiter mit der Apokalypse! Nun darf Reiterin Wut durch die Endzeitwelt wüten.

Mittelerde: Schatten des Krieges: Wir haben das Herr-der-Ringe-Spiel ausprobiert und berichten, was es mit dem verbesserten Nemesis-System auf sich hat.

Specials und Reportagen: Moral in Spielen, Mythencheck: Der Madden-Fluch, GamePro Elements: Berühmte Persönlichkeiten in Spielen, Retro Hall of Fame: NBA Jam.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Prey, Mario Kart 8 Deluxe, Call of Duty: WW2, Tumble Seed, Sniper: Ghost Warrior 3, What Remains of Edith Finch und natürlich zur Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! Das GamePro-Team

» GamePro Ausgabe 7/2017 jetzt am Kiosk oder direkt bestellen

Leser der interaktiven Tablet-Version bekommen übrigens ihre Ausgabe in der Regel schon früher - zum gleichen Termin wie die Print-Abonnenten. GamePro für iPad und Android-Tablets gibt's in den jeweiligen App Stores:

» GamePro Ausgabe 7/2017 für Android

» GamePro Ausgabe 7/2017 für iOS