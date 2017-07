GamePro 8/2017 - jetzt am Kiosk!

Jetzt am Kiosk: die neue GamePro mit Titelstory zu Super Mario Odyssey.

In GamePro 8/17 lest ihr alles über unsere Eindrücke zu Super Mario Odyssey, das wir bereits ausgiebig anspielen konnten. Erfahrt alles zur Ausrichtung des Spiels, den Welten und Aufgaben … und was es mit Marios lebendiger Schirmmütze auf sich hat. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe wie gewohnt die volle Ladung an Tests, Previews und interessanten Specials. Zum Beispiel eine große Vorschau zu Wolfenstein 2: The New Colossus.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Super Mario Odyssey: Der hüpfende Klempner schlüpft dank Zaubermütze in die Haut seiner Feinde. Lest in der Titelstory, wie gut das Switch-Spiel wird.

Wolfenstein 2: The New Colossus: Das Regime gibt nicht auf! BJ Blazkowicz kämpft für die Befreiung des besetzten Amerika.

Beyond Good & Evil 2: Nach jahrelanger Funkstille überraschend angekündigt - so ambitioniert ist die Vision hinter dem Spiel.

Assassin's Creed Origins: Neues Kampfsystem, mehr Rollenspiel und weniger Türme. Ubisoft krempelt die Serie ordentlich um.

Specials und Reportagen: Die wunderbare Welt der Demakes, Mythencheck: Die Pokémon-Selbstmorde, GamePro Elements: Kleidung in Spielen, Retro Hall of Fame: Transformers, Xbox One X.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Injustice 2, ESO: Morrowind, The Surge, Portal Knights, Dirt 4 und natürlich zur Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! Das GamePro-Team

