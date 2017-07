Ab dem 2.8. am Kiosk: die neue GamePro mit Titelstory zu Kingdom Hearts 3.

In GamePro 9/17 geben wir euch die volle Packung Disney: Neben sechs Seiten Vorschau zu Kingdom Hearts 3 gibt's eine sechsseitige Strecke zur Geschichte der Disney-Spiele - und die Redakteure stellen außerdem ihre liebsten Disney-Spiele vor. Außerdem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe wie gewohnt die volle Ladung an Tests, Previews und interessanten Specials. Zum Beispiel einen großen Test zu Splatoon 2.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Kingdom Hearts 3: Alles zum Action-Rollenspiel von Disney und Square Enix, inklusive Vorstellung der neuen Toy-Story-Welt.

Splatoon 2: Auf der Switch wird nicht geschossen, sondern gekleckert - im Test verraten wir, wie gut die Farbballerei geworden ist.

Shadow Tactics: Mit Ninjas wird alles besser. Auch dieses Taktikspiel im Commandos-Stil, das euch ins alte Japan verfrachtet.

Classic Mini SNES: In unserem Special erfahrt ihr, welche Spiele euch auf Nintendos heiß begehrter Retrokonsole erwarten.

Specials und Reportagen: Classic Mini SNES, GamePro Elements: Tiere in Spielen, Retro Hall of Fame: Micro Machines, Spielen in Schwarz-Weiß.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Classic Mini SNES, Anthem und natürlich zur Retro Hall of Fame.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen! Das GamePro-Team

