Die GamerCon öffnete am vergangenen Wochenende zum allerersten Mal ihre Pforten und sollte jegliche Bereiche der Spielekultur abdecken, von eSports über PlayStation VR bis hin zu Cosplay. Und das hatte die irische Spielemesse tatsächlich zu bieten, nur konnten nicht alle Besucher daran teilhaben, weil die Organisatoren zu viele Tickets verkauft hatten.

Wie RTE berichtet, sind insgesamt 24.000 Tickets für die Messe über die Ladentheke gegangen, davon 12.000 für einen einzelnen Messetag. Das National Convention Centre in Dublin, in dem die GamerCon stattfand, biete aber nur Platz für 9.400 Menschen. So hätten etliche Besucher drei Stunden in Schlangen außerhalb der Messehallen warten müssen, wobei ihnen gesagt worden sei, dass ihnen nur Eintritt gewährt werden könne, wenn andere Besucher die Messe verlassen.

Hier die Eindrücke einiger Besucher:

I may have figured it out. When you paid for your ticket for #GamerCon you only paid for the queue. Gotta pay extra for the inside dlc