Im Rahmen der Vorstellung ihrer Finanzzahlen 2016 hat die GameStop-Leitung angekündigt, dass rund 2-3 Prozent der Ladengeschäfte weltweit im kommenden Jahr geschlossen werden könnten. Das sind rund 150 bis 225 von insgesamt 7.500 Filialen, die die Einzelhändler-Kette aktuell betreibt.

"The Company also anticipates that it will close between 2% to 3% of its global store footprint."