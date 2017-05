The Coalition, Xbox und Gfinity veranstalten am nächsten Wochenende das Gears Pro Circuit-Event in Paris. Webedia Frankreich kümmert sich um den Live-Stream.

Das Gears Pro Circuit Paris findet am kommenden Wochenende statt, teilnehmen kann prinzipiell jeder.

Im August letzten Jahres hatten Microsoft und Entwickler The Coalition die "Gears Pro Circuit"-eSport-Events angekündigt. Diese Turniere für Gears of War 4 finden an verschiedenen Orten auf der Welt statt, es winken Preisgelder von insgesamt knapp einer Million US-Dollar.

Eines dieser Gears-Pro-Circuit-Events steigt am kommenden Wochenende (5. bis 7. Mai) im La Gaîté Lyrique in Paris. Das Gears Pro Circuit Paris Open ist eine LAN-Veranstaltung, auf dem viele internationale Top-Teams vertreten sind, die Teilnahme ist allerdings für jeden Spieler und jedes Team - unabhängig vom Skill-Level - möglich. Es gibt Preisgelder im Gesamtwert von insgesamt 75.000 US-Dollar zu gewinnen, gespielt wird Gears of War 4 auf der Xbox One. Wer dagegen nur zuschauen will, kann auch entsprechende Zuschauer-Tickets erwerben.

Das Event wird von The Coalition, Xbox und Gfinity veranstaltet, unsere französischen Kollegen von Webedia Frankreich kümmern sich um den Live-Stream des Gears Pro Circuit Paris.

Die wichtigsten Infos zum Event

Datum: Freitag, 5. Mai 2017 bis Sonntag, 7. Mai 2017

Ort: La Gaîté Lyrique, 3bis Rue Papin, 75003 Paris, Frankreich.

Zuschauerpässe für das gesamte Wochenende kosten 16 Euro und können hier bestellt werden. Die Tages-Zuschauer-Tickets kosten jeweils 8 Euro, hier geht es zur Bestellung.

Europäische Teams können unter diesem Link einen Team Pass beantragen, alle weiteren Infos und grundlegenden Regeln findet ihr im Gears of War 4 Pro Circuit Handbook und der offiziellen Turnierseite des Gears Pro Circuit Paris.