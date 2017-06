Der Xbox-Chef Phil Spencer macht Lust auf mehr: Er habe die Halo-Macher 343 Industries sowie Gears of War-Entwickler The Coalition besucht und dort "unglaubliche Arbeit gesehen".

Kommt ein Gears of War 5?

Sowohl die Entwickler des Gears of War-Franchises (The Coalition) als auch die Macher der Halo-Reihe (343 Industries) arbeiten offenbar an neuen Projekten. Zumindest hat Xbox-Chef Phil Spencer in einem aktuellen Weekly Famitsu-Interview zu Protokoll gegeben, dass er beiden Studios einen Besuch abgestattet habe. Mit dem, was er dort gesehen habe, sei er äußerst zufrieden. Beide Entwickler arbeiten an ihren zukünftigen Projekten, zu denen es bald mehr Informationen geben soll.

"Ich habe unglaubliche Arbeit gesehen."

Ansonsten sei Phil Spencer stolz darauf, insgesamt 42 Spiele auf der E3-Pressekonferenz vorgestellt zu haben. Ein neues Gears of War oder der nächste Halo-Teil wären da gar nicht nötig gewesen. Ob es sich bei den beiden Projekten wirklich um neue Teile der jeweiligen Franchises handelt, hat der Xbox-Chef allerdings noch gar nicht verraten, vielleicht steht uns also auch etwas anderes bevor.

Mehr: E3 2017 - Alles Wichtige aus der Microsoft-Pressekonferenz

Was wäre euer Favorit: Das nächste Halo oder ein neues Gears of War?