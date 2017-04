Die Realverfilmung des Anime-Klassikers ist bei weitem keine Katastrophe, nur ist ein guter Film aber auch noch lange kein Meisterwerk. Doch woran scheitert er?

»Ghost in the Shell« ist trotz einer bombastischen Optik und vielversprechenden Trailern kein Kritikerliebling geworden. Das Video von unserem Partnerkanal Nerdkultur liefert eine ungewöhnliche Erklärung dafür:

Immerhin darf sich die Neuinterpretation nach allgemeinem Dafürhalten die Plakette der bisher »besten Realverfilmung eines Anime« anheften. Natürlich nur, wenn man den eigentlich zugrundeliegenden Manga bewusst ausblendet, denn gelungene Manga-Adaptionen wie den ersten »Oldboy« gibt es viele.

Ohnehin orientiert man sich ja »Ghost in the Shell« mehr an den zahlreichen Fassungen für die Leinwand und die TV-Bildschirme. So oder so ein großer Schritt in die richtige Richtung für mehr Akzeptanz der immer noch zu nischigen Anime in westlichen Gefilden.

Wie überhaupt der erste Film von 1995 diesen Kultstatus erlangen konnte und was das Ganze mit »Matrix« und »Blade Runner« zu tun hat, sieht man im nachfolgenden Video:

Der Film des ehemaligen Werbefilmers Rupert Sanders (»Halo 3: ODST«) mit Scarlett Johansson läuft seit dem 30. März 2017 auch hierzulande im Kino.