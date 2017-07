In der Spielwelt von Ghost Recon: Wildlands passieren mysteriöse Dinge. Eine geheimnisvolle Hexenhütte samt unheimlicher Geräusche hält die Shooter-Community in Atem.

Ghost Recon: Wildlands

In den Patch Notes zum neuesten Ghost Recon: Wildlands-Update verbirgt sich ein mysteriöser Hinweis. Dort heißt es, in der Nähe der Ruine einer Hütte seien seltsame Geräusche zu hören. Was zu einer regelrechten Hexenjagd geführt und interessante Ergebnisse hervorgebracht hat. In der Nähe des Ortes Pa Kollu existiert nämlich tatsächlich ein verfallenes Gebäude, in dessen Umgebung seltsame Stimmen zu hören sind. Aber das ist beileibe noch nicht alles und des Rätsels Lösung steht noch aus – ganz im Gegensatz zur Suche nach dem Yeti.

Mehr: Ghost Recon: Wildlands - Geheimnis um mysteriösen Yeti (vorerst) gelüftet

Über der Ruine kreisen permanent einige schwarze Vögel, was das Ganze noch um einiges geheimnisvoller wirken lässt. Betreten wir die Hütte, bietet sich uns ein ziemlich makaberer Anblick: Ein Schweinekopf prangt auf einer Art Schrein, drumherum liegen Leichenteile sowie Knochen. Obendrein hängt ein verkohlter Leichnam an einem Pfahl und alles ist voll mit Kerzen. Hier scheint also definitiv ein Ritual stattgefunden zu haben.

Mehr: Ghost Recon: Wildlands - Titel-Update 5 bringt neuen Spielmodus, aber leider kein PvP

Dazu passt, dass es in der Nähe auch einen getrockneten Llama-Fötus gibt, mit dem wir interagieren können. Das triggert einen kurzen Dialog, in dem es darum geht, die lokale Kultur kennenzulernen. In den Kingslayer-Akten findet sich dann auch ein Eintrag über den Hexenmarkt, in dem es darum geht, dass Llama-Föten traditionell als Opfergabe unter Häusern vergraben werden.

Mehr: Ghost Recon: Wildlands - Der 2. DLC ist besser als das Hauptspiel

Darüber hinaus haben Ghost Recon: Wildlands-Fans auch noch angemerkt, dass es an einer Stelle des Spiels heißt, in der Hütte hätten drei Hexen gelebt. Die seien allerdings spurlos verschwunden. In der Nähe der Ruine befindet sich bemerkenswerterweise ein Friedhof mit drei sehr prominenten, großen Gräbern. Mehr scheint aktuell aber noch niemand gefunden zu haben. Hier könnt ihr die Orte und bisherigen Hinweise im Video sehen:

Das Update zu Ghost Recon: Wildlands wurde auch schon von Dataminern durchforstet, die einige Bilder zu Tage befördert haben. Anscheinend stehen uns zwei Vehikel-Packs, neue kosmetische Items, Tattoos und derlei mehr ins Haus.

Seid ihr den Hexen schon auf die Spur gekommen?