Im Taktik-Shooter Ghost Recon: Wildlands gibt es tatsächlich einen Yeti! Wo und wie ihr ihn findet, was sich dahinter verbirgt und warum des Rätsels Lösung die Community (noch) ein wenig enttäuscht, erfahrt ihr hier.

Wer den Yeti finden will, muss sich in die kälteren Regionen von Ghost Recon: Wildlands vorwagen.

Schon kurz nach Release von Ubisofts Multiplayer-Shooter Ghost Recon: Wildlands tauchten Gerüchte auf, dass sich in den Bergen des virtuellen Boliviens ein Yeti versteckt. Anstoß der Spekulationen war ein Outfit namens Yeti-Jäger, das man sich im Ubi Store kaufen konnte.

Jetzt hat die Community den Yeti nicht nur aufgespürt, sondern auch erlegt. Die Lösung des Rätsels ist allerdings weniger spektakulär, als es sich viele erhofft hatten. Wer lieber selber auf den Yeti stoßen möchte, sollte jetzt lieber die Seite verlassen, denn nun folgen dicke Spoiler!

So findet ihr El Yeti in Ghost Recon Wildlands

Beim Yeti in Ghost Recon: Wildlands handelt es sich nicht um das durch Reinhold Messner bekannt gewordene behaarte Fabelwesen, sondern lediglich um einen Scharfschützen namens El Yeti. Die Jagd auf El Yeti startet in Inca Camina und zwar an einem Fluss, den ihr auf folgendem Screenshot besser erkennen könnt.



Stellt euch direkt in den Fluss und schaut dann mit dem Spielcharakter Richtung Nuevo Mundo. An der linken Seite des Flusses sollten euch dann Steine auffallen, die einen blutigen Handabdruck aufweisen.

Wenn ihr den Stein inspiziert, wird ein kurzer Clip abgespielt und anschließend ist der "Yeti" schon einiger Entfernung zu sehen. Der Scharfschütze kann euch schon mit einem einzigen Schuss töten, sucht euch also die nötige Deckung. Sobald El Yeti tot ist, könnt ihr seine Leiche untersuchen und dabei Fotos von eurem "Fund" machen. Als Belohnung erhaltet ihr den Ghillie Suit-Tarnanzug.

Für alle, die sich in Ghost Recon: Wildlands nun auf Yeti-Jagd begeben wollen, haben unsere Kollegen von Mein MMO einen kleinen Guide zusammengestellt. Alternativ könnt ihr euch auch dieses Video anschauen, das die Jagd im Detail zeigt:

Ob die verhältnismäßig langweilige Auflösung des Yeti-Rätsels tatsächlich schon das Ende der Geschichte ist, bleibt abzuwarten. Denn auf Reddit sind bereits weitere konkrete Hinweise auf Season Challenges aufgetaucht, bei denen erneut die Yeti-Jagd im Mittelpunkt steht.

