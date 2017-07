Title-Update 6 - Die Patchnotes

Title-Update 6 für Ghost Recon: Wildlands ist da und bringt ein komplett neues Kontrollsystem für Helikopter ins Spiel.

Die Heli-Steuerung von Ghost Recon: Wildlands erntete von vielen Fans Kritik.

Ghost Recon: Wildlands wird seit dem Release im März von vielen Fans wegen seiner Helikopter-Steuerung kritisiert, bei der Ubisoft nun aber endlich zur Generalüberholung angesetzt hat. Das aktuelle Title-Update 6, das wir uns ab sofort für PS4, Xbox One und den PC herunterladen dürfen, bringt ein komplett neues Heli-Kontrollsystem in den Open World-Shooter, das die vormals so zickigen Flugmaschinen zähmen soll.

Helikopter sollen sich dank des neuen Systems nicht nur leichter steuern lassen, sondern auch mit ganz eigenen Eigenschaften durch den Himmel sausen. Hubschrauber sollen "authentischer gestaltet sein", wie es im entsprechenden Blogeintrag auf der offiziellen Ghost Recon: Wildlands-Website heißt.

Das Zielen und Schießen mit den Helis soll uns dank des generalüberholten Kontrollsystems jetzt ebenfalls leichter fallen. Habt ihr keine Lust auf die Neuerungen, so könnt ihr die überarbeitete Steuerung jederzeit deaktivieren und eure Helis mit der altbekannten durch die Luft manövrieren.

Title-Update ist auf der PS4 und Xbox One circa 9,5 GB groß und bringt außerdem Saison 3 der Live-Saison-Herausforderungen samt neuer Belohnungen mit sich.

- Eine neue standardmäßige Hubschraubersteuerung wurde eingeführt, die deaktiviert werden kann, um die ursprüngliche Steuerung wiederherzustellen:

Jetzt wird die vertikale Geschwindigkeit von den Schaltern gesteuert (Linker Schalter = vertikale Aufstiegsgeschwindigkeit, Rechter Schalter = vertikale Abstiegsgeschwindigkeit).

Der linke Stick steuert die horizontale Geschwindigkeit (Oben/Unten = Vorwärts/Rückwärts, Links/Rechts = Links/Rechts).

Links/Rechts auf dem rechten Stick steuert die Rotationsgeschwindigkeit des Hubschraubers.

Oben/Unten auf dem rechten Stick steuert die Rotationsgeschwindigkeit der Kamera (das hat keinen Einfluss auf den Anstellwinkel und vermittelt dem Spieler das Gefühl, die Kamera zu steuern, der der Hubschrauber dann folgt).

- Jeder Hubschrauber verhält sich jetzt anders.

Kleine Hubschrauber sind sehr schnell, sehr mobil und haben einen hohen Anstellwinkel.

Kampfhubschrauber sind mobil und fühlen sich sehr militärisch an.

Blackhawks sind langsamer und hinsichtlich des Handlings stabiler.

- Die Start-Eigenschaften der Hubschrauber sind realistischer. Sobald der Hubschrauber die richtige Drehzahl erreicht, hebt er automatisch ab.

- Die Hubschrauber gleiten nicht mehr beim Abheben.

- Der Drehmoment des Hubschraubermotors reagiert jetzt auf die Aktionen des Spielers. (Der Spieler kann sehen, wie sich die Rotoren beschleunigen oder verlangsamen.)

- Die Zerstörung des Hubschraubers beim Absturz sieht realistischer aus.

Haftungsausschluss: Das neue Hubschrauber-Steuerungsschema ist noch nicht für den Steam-Controller optimiert worden. Das kann dazu führen, dass sich der Hubschrauber bei langsamem Trackpad nach links und rechts bewegt.*

HUD

- Bei der Benutzung eines Hubschraubers mit Schnellfeuerkanone zeigt das HUD beim Zielen jetzt ein Zielkreuz.

- Bei der Benutzung eines Hubschraubers mit Raketen rastet das HUD jetzt auf dem Ziel ein.

- Bei der Benutzung eines kleinen Hubschraubers mit Raketen, schießt der Spieler Raketensalven anstelle der Zielerfassung.

- Es wurde eine HUD-Anzeige hinzugefügt, die die aktuelle Höhe und Geschwindigkeit des Hubschraubers anzeigt.

EINSÄTZE/STORY

- In "La Gringa": - Korrektur eines Fehlers, bei dem die Zielmarkierung verschwinden konnte.

- In "El Chidos Agent": - Korrektur eines Fehlers, der den Abschluss des Einsatzes verhinderte, wenn der Agent alarmiert war.

BENUTZEROBERFLÄCHE

- Korrektur eines Fehlers, bei dem das "Kampfunfähig"-Symbol nicht immer angezeigt wurde.

AUDIO

- Die Spieler hören, wie der Hubschrauber schneller/langsamer wird, wenn sie Gas geben/Gas wegnehmen.

WELT

- Einige Gebiete, die der Spieler nicht erklimmen konnte, sind jetzt erreichbar.

FALLEN GHOSTS

- Korrektur eines Fehlers, bei dem einige Rebellen-Fertigkeiten nicht im HUD angezeigt wurden.

- Korrektur eines Fehlers, bei dem einige Elemente der Taktikkarte und der Los-Extranjeros-Reiter bei den ultraweiten Bildformaten gestreckt wurden.

Ghost Recon: Wildlands ist seit dem 7. März 2017 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Mehr zum Shooter erfahrt ihr in unserem GamePro-Test. Der untere Trailer zum Title-Update 6 stimmt uns auf die verbesserte Heli-Steuerung ein: