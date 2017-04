Lange wurde es gehofft und wer M. Night Shyamalans letzten Film Split bis ganz zum Ende gesehen hat, ahnte es bereits: Uns steht eine Fortsetzung zu Unbreakable ins Haus.

Samuel L. Jackson in M. Night Shyamalans Unbreakable

Es ist offiziell: Unbreakable erhält eine Fortsetzung. Doch damit nicht genug – M. Night Shyamalan hat mit dem neuen Projekt Glass auch gleich eine Fortsetzung zu seinem letzten Film angekündigt. Denn, Achtung, kleiner Mini-Spoiler zu Split: Beide Streifen spielen in ein- und demselben Universum, wie in einer Szene während des Abspanns von Split offenbart wird. Wir bekommen es also mit einem richtigen Cinematic Universe von M. Night Shyamalan zu tun.

My new film is the sequel to #Unbreakable AND #Split. It was always my dream to have both films collide in this third film. — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

And the film is called GLASS… — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

Bereits im Februar hatte der Regisseur angedeutet, an einem neuen Film zu arbeiten, aber noch keine weiteren Details verraten. Über Twitter enthüllt er jetzt die Fortsetzung zu seinen beiden Filmen. Es gibt auch bereits ein Kinostart-Datum und einige Informationen zum Cast: Bruce Willis kehrt in seiner Rolle zurück, genau wie Samuel L. Jackson. Auch James McAvoy wird wieder mit von der Partie sein und Anya Taylor-Joy ebenfalls. Als Starttermin nennt M. Night Shyamalan den 18. Januar 2018.

Universal Pictures will release #Glass on January 18, 2019 all over the world. How’s that for not keeping a secret! — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

It’s taken 17 years but I can finally answer the #1 question I get, “Are you making a f#&@ing sequel to Unbreakable or what?” — M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017

Er habe an dem Skript satte 17 Jahre gearbeitet und sei nun in der erfreulichen Lage, endlich die Frage beantworten zu können, die er am häufigsten gestellt bekomme: Die nach einem Sequel zu Unbreakable. Es sei immer sein Traum gewesen, Split und Unbreakable in einem dritten Teil aufeinander treffen zu lassen. Glass entsteht in Zusammenarbeit mit Produzent Jason Blum und Universal Pictures.

Freut ihr euch auf Glass? Was erwartet ihr?