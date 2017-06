Mit einem neuen Trailer holt Ubisoft den Fan-Liebling Beyond Good & Evil 2 aus der Versenkung und verrät erste Details zur Geschichte des Spiels.

Endlich ein neuer Trailer zu Beyond Good & Evil 2.

Fans warten schon seit Jahren auf Neuigkeiten, jetzt gibt es endlich einen frischen Trailer zu Beyond Good & Evil 2, dem Nachfolger zum beliebten Ubisoft-Klassiker. Im Rahmen der Ubisoft-PK wurde ein Cinematic-Trailer enthüllt, der alte wie neue Charaktere zeigt und die neue Geschichte des Spiels anreißt.

Anders als vielleicht erwartet, wird Beyond Good & Evil 2 ein Prequel darstellen und die Vorgeschichte zu den Ereignissen aus dem Vorgänger erzählen. Das Feeling und der besondere Look des Originals soll aber beibehalten werden. In einem neuen Sonnensystem namens "System 3" begleiten wir eine Gruppe von Kolonisten, die in der multikulturellen Milchstraße des 24. Jahrhunderts für ihre Freiheit kämpfen und als Weltraum-Piraten gegen private Konzerne ankämpfen.

Überraschend ist, dass Beyond Good & Evil 2 kein Singleplayer-Titel ist, sondern über eine starke Multiplayer-Komponente verfügt, die schon fast an ein MMO erinnert. Laut Ubisoft sollen wir das Spiel auch gemeinsam mit Freunden in einem "weitläufigen und nahtlosen Online-Spielplatz" erleben können. Angefangen als unbedeutender Pirat arbeiten wir uns an die Spitze und steigen zum legendären Kapitän auf.

Wann Beyond Good & Evil 2 erscheint und für welche Plattformen es in Arbeit ist, wissen wir derzeit noch nicht.