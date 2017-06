Allzu viel verrät The 10 Chamber Collective noch nicht über den neuen First Person-Shooter GTFO, zu dem es jetzt einen ersten Teaser gibt: Es ist ein Horrorspiel und der Fokus liegt auf dem Koop-Modus.

GTFO – Es wird gruselig

GTFO schickt uns offenbar in eine Art Höhlensystem, in dem wir auf Expedition gehen. Zum Glück sind wir dabei aber nicht auf uns allein gestellt, sondern können ein paar Freunde mitnehmen. Der neue Koop-Horrorspaß stammt von 10 Chambers Collective, einem Entwicklerstudio, das aus ehemaligen Overkill-Mitarbeitern und dem Payday-Entwickler Ulf Andersson besteht. Die Macher versprechen eine "erstickend-spannende Atmosphäre" beim Kampf ums Überleben. (via Destructoid)

Mehr: Call of Duty: WW2 - Bekommt Koop-Modus mit eigener Story

Was genau uns in der Tiefe erwartet – beziehungsweise was da lauert – verraten die Macher aber leider noch nicht. Dafür liegt der Fokus aber ganz klar auf der Kooperation und das Spiel richtet sich an die Kern-Community, wie die Entwickler erklären:

"10 Chambers ist komplett selbstfinanziert, was bedeutet, dass es kein Directors Board gibt, dass uns unsere kreativen Entscheidungen diktiert. Wir können eher auf ein Nischen-Publikum abzielen – GTFO richtet sich also an die eng verbundenen, eingefleischten Koop-Teams von zwei bis vier Personen. [...] Theoretisch kannst du schon alleine spielen, aber ernsthaft: Die Welt von GTFO ist kein Ort für einsame Wölfe und Nachzügler. Sie werden sterben, verloren in dem endlosen Labyrinth des Spiels."

Mehr: Far Cry 5 - Komplette Kampagne im Koop-Modus spielbar

Einen weiteren Hinweis auf das zu erwartende Gameplay liefert Simon Viklund:

"Jede Expedition in GTFO ist einzigartig und das Spiel lässt dich informierte Entscheidungen treffen, welche Waffen und Ausrüstung du mitbringen willst – aber selbst dann ist das Überleben nicht garantiert."

Hier könnt ihr den ersten Mini-Teaser sehen:

Klingt vielversprechend, oder?