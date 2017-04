In wenigen Tagen treffen Marvels Guardians of the Galaxy mit einem neuen Abenteuer in den Kinos an. Bisher war die Rolle von Sylvester Stallone ein gut gehütetes Geheimnis, doch nun wurde sein Charakter anscheinend enthüllt.

In genau 20 Tagen melden sich Marvels Weltraum-Helden mit einem neuen Kino-Abenteuer zurück. Neben Star-Lord und Co spielt auch Sylvester Stallone in Guardians of the Galaxy Vol. 2 mit, doch bisher ist sein Part noch streng geheim. Auch in den jüngsten Trailern glänzte der Actionstar mit Abwesenheit.

Offizielle Story enthüllt Stallones Part

Jetzt wurde anscheinend doch noch vor dem Kinostart Stallones Part in der Comic-Verfilmung enthüllt, wie die italienische Webseite MoviesBook berichtet. Inzwischen bestätigt auch das deutsche Presseheft mit der offiziellen Story zum Film die Angaben. Achtung Spoiler!

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Demnach lautet Sylvester Stallones Rollenname "Stakar" bzw. "Starhawk", entnommen aus dem Presseheft des Films. In den Marvel Comics ist Starhawk ein Anti-Held und tauchte erstmals im Jahr 1975 in den Comics von Guardians of the Galaxy auf. Starhawk stellt darin ein übermenschliches Wesen dar, das Licht manipulieren und fliegen kann. So wird sein Charakter als superstark und unsterblich beschrieben.

Zuletzt bestätigte Regisseur James Gunn im Interview mit CinemaBlend, dass Stallone eine kleine aber sehr wichtige Rolle einnimmt, die mit den Marvel-Geschichten verknüpft sei. Darüber hinaus gab er Hinweise darauf, dass es in künftigen Filmen ein Wiedersehen mit Stallones und Kurt Russells Charakteren geben würde.

Schon jetzt steht fest, dass es einen dritten Teil von Guardians of the Galaxy geben wird, auch wenn sich Gunn als Regisseur noch nicht festlegen wollte.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 im Kino

In Guardians of the Galaxy Vol. 2 müssen die ungewöhnlichen Helden erneut das Universum retten, auch erfährt Star-Lord mehr über seine Herkunft.

Zur Besetzung gehören Chris Pratt als Star-Lord, Drax (Dave Bautista), Yondu (Michael Rooker), Rocket (Stimme von Bradley Cooper), Baby Groot (Stimme von Vin Diesel), Nebula (Karen Gillan), Gamora (Zoe Saldana), Mantis (Pom Klementieff), Elizabeth Debicki als mächtige Priesterin Ayesha und Kurt Russell (The Hateful Eight).

Der deutsche Kinostart ist am 27. April 2017.