Über 5000 Stimmen wurden bei unserer großen Umfrage abgegeben, in der wir wissen wollten, welches Spiel eurer Meinung nach die beste Open World zu bieten hat. Hier seht ihr die Ergebnisse.

The Witcher 3: Wild Hunt hat es wenig überraschend ganz nach vorn geschafft.

Die gesamte letzte Woche haben wir uns auf GamePro.de dem Thema Open World gewidmet. Neben zahlreichen Kolumnen und Specials, die ihr hier noch einmal gesammelt findet, haben wir euch auch gefragt, welches Spiel denn eurer Meinung nach die beste Open World hat. Die Ergebnisse der Umfrage stehen nun fest und weiter unten findet ihr eure Top 10 der Open World-Spiele.

Die besten Open Worlds aller Zeiten

1. The Witcher 3: Wild Hunt 1518 Stimmen 2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 612 Stimmen 3. Horizon: Zero Dawn 441 Stimmen 4. Grand Theft Auto V 432 Stimmen 5. The Elder Scrolls V: Skyrim 374 Stimmen 6. Red Dead Redemption 167 Stimmen 7. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands 127 Stimmen 8. Fallout 4 108 Stimmen 9. The Elder Scrolls III: Morrowind 70 Stimmen 10. Euer Lieblingsspiel 69 Stimmen

Mit einem gigantischen Vorsprung hat sich das Abenteuer von Geralt den ersten Platz gesichert und The Witcher 3: Wild Hunt steht uneinholbar vorn. Auch die aktuellen Hits The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie Horizon: Zero Dawn mischen ganz vorn mit, während die ewigen Klassiker GTA V und The Elder Scrolls V: Skyrim ebenfalls den Sprung in die Top 10 geschafft haben.

Überraschend ist aber die Nennung von Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, das bei vielen Kritikern hinter den Erwartungen zurückblieb. Ich persönlich freue mich über den 9. Platz von The Elder Scrolls III: Morrowind und zu guter Letzt gibt es da dann auch noch die ganzen Spiele, die nicht zur Auswahl standen, aber dennoch einen festen Platz in eurem Herzen haben. Stellvertretend sind hier Gothic 3, Kingdoms of Amalur: Reckoning sowie klassische MMOs wie World of Warcraft zu nennen.

Hat es euer Favorit nach vorn geschafft?