Letzte Woche wollten wir von euch wissen, was Nintendo bald für die Nintendo Switch nachliefern muss. Eure Antwort fällt eindeutig aus.

Nintendo Switch - Ihr wünscht euch vor allem mehr Spiele für die Hybrid-Konsole.

In der vergangenen Community-Umfrage haben wir euch gefragt, was Nintendo schnell für die Nintendo Switch nachliefern muss. Inzwischen haben wir eure Antworten und Beiträge ausgewertet und präsentieren euch nun die wichtigsten Ergebnisse. So viel vorweg: In einem Punkt ist sich der Großteil von euch einig.

Die Nintendo Switch braucht mehr Spiele!

Insgesamt 83 Prozent der Umfrageteilnehmer fordern mehr Spiele für die Nintendo Switch - ein eindeutiges Ergebnis, das sich in drei Lager unterteilt. 33 Prozent von euch wünschen sich mehr Exklusivspiele, 31 Prozent wollen hingegen mehr AAA-Spiele - hier ist es egal, ob die Titel nur für die Nintendo Switch oder auch andere Plattformen erscheinen.

Knapp jeder fünfte Umfrageteilnehmer wartet wiederum sehnsüchtig auf die Virtual Console, mit der ihr Nintendo-Klassiker über einen Emulator spielen könnt. Allerdings verrät der Konzern bis heute nicht, wann er das Feature denn nun nachreicht. Vielleicht erwarten uns ja im Rahmen der E3 2017 neue Informationen dazu.

Im selben Atemzug dürfte Nintendo zudem einige bislang unangekündigte Spiele vorstellen. Schließlich sprach Nintendo-of-America-Präsident Reggie Fils-Aime im Frühjahr von großen Plänen für die E3 2017.

Netflix & Co. - Eure übrigen Wünsche an die Nintendo Switch

Eure übrigen Wünsche an die Nintendo Switch nehmen im Vergleich zum Spiele-Lineup eine klar untergeordnete Rolle ein. 8 Prozent der Umfrageteilnehmer wollen Video-Apps wie Netflix, hier könnte die Nintendo Switch gegenüber der PS4 und Xbox One ihr Alleinstellungsmerkmal als Hybrid-Konsole erneut ausspielen.

Doch wie beim Thema Virtual Console hält sich Nintendo auch in Sachen Netflix und Co. bislang bedeckt. Wie Reggie Fils-Aime im März 2017 mitteilte, spreche Nintendo zwar mit Firmen wie Netflix und Amazon, doch Streaming-Apps für die Switch hätten keine Priorität, da sie kein Unterscheidungsmerkmal darstellen.

"Was uns von der Konkurrenz unterschiedet, ist die Art und Weise, mit der auf der Nintendo Switch gespielt werden kann und welche Spiele es dort zu erleben gibt. Und das wird auch weiterhin im Fokus bleiben, wenn wir die Konsole weiterentwickeln."

Mit 3 Prozent weit abgeschlagen landet ein Web-Browser auf dem fünften Platz euer Switch-Wünsche. Und 5 Prozent der Umfrageteilnehmer haben gar keine Wünsche an die Nintendo Switch - 4 Prozent, weil sie die Konsole nicht interessiert, und 1 Prozent, weil sie wunschlos glücklich mit ihr sind.