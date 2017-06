Fans des Master Chief müssen sich weiterhin auf Halo 6 gedulden.

343 hat in der nächsten Zeit nichts zu einem möglichen Halo 6 zu verkünden.

Entwickler 343 Industries hatte zwar schon vor der E3 angekündigt, dass man weder Halo 6 noch ein mögliches Halo 3: Anniversary zeigen werde, etliche Fans hatten sich aber trotzdem Hoffnungen gemacht. Dass der Master Chief auf der Microsofts E3-Pressekonferenz mit Abwesenheit glänzte, sorgte also dementsprechend für traurige Gesichter, die angekündigte kleine Überraschung von 343 entpuppte sich "nur" als Add-On für Halo Wars 2.

In einem Blog-Post auf halowaypoint.com hat sich nun 343s Jeff Easterling zu Wort gemeldet und in Aussicht gestellt, dass man auch in der nächsten Zeit nichts von einem großen neuen Halo-Teil (sprich: Halo 6) hören wird. Er schließt dabei auch explizit die nächsten Messen aus, die sich für so eine Ankündigung eignen würden.

"Ich möchte noch einmal klarstellen, dass wir in der nächsten Zeit nicht über den nächsten großen Halo-Teil sprechen werden. Und nein, dass bedeutet nicht Gamescom. Oder PAX."

Damit dürfte Easterling auch Halo 3: Anniversary meinen, das gemäß dem Zeitplan - vor 10 Jahren erschien Halo 3 auf der Xbox 360 - eigentlich in diesem Jahr fällig wäre. Trotz der Ankündigung dürfte 343 Industries bereits fleißig an Halo 6 werkeln, und dabei voraussichtlich wieder den Master Chief in den Fokus stellen - den Fans kam die Halo-Legende in Halo 5: Guardians zu kurz.

Alle wartenden Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden - und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Entwickler etwas spruchreifes zu verkünden haben. Jeff Easterling sagt dazu:

"Vertraut uns, wenn wir bereit sind, den sprichwörtlichen Vorhang zur Seite zu ziehen, werdet ihr es erfahren. Es wird nicht bald sein. "

Was wünscht ihr euch für Halo 6?