Die Halo World Championship 2017 fand vom 24. bis zum 26. März auf dem ESL America Campus in Burbank, Kalifornien statt. Das eSports-Turnier lockte mit einem Preispool von einer Million US-Dollar, erinnert auf den Fotos vieler Fans aber eher an ein Kleinkunstfestival (via Kotaku).

Hector "H3CZ" Rodriguez ist der Besitzer des eSport-Teams OpTic Gaming, das sich mit Supremacy, London Conspiracy, Team Liquid und weiteren Teams am vergangenen Wochenende in Halo maß. Auf Twitter zeigte sich der OpTic-CEO enttäuscht vom Event und veranlasste mit seinem Post zahlreichen Fans dazu, entweder ihren Unmut zu äußern, oder sich über die Event-Stätte lustig zu machen.

Hier die Stimmen einiger Fans:

Laut dexerto sei das obige Bild vom Eingang und vom Inneren des Zeltes jedoch um 10 Uhr morgens entstanden. Twitter-User Greenskull zeigt uns ein Bild, auf dem ein eine Handvoll mehr Zuschauer zu sehen sind.

This is the overflow tent. The image circulating Twitter was taken either before matches or after. #HaloWC pic.twitter.com/nuOiheLPJ4