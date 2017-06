Jetzt kehrt die PS4 zurück auf die Pole Position und stößt Nintendos neue Konsole vom Sales-Thron.

Die PS4 verkauft sich in den USA besser als die Switch.

Die Nintendo Switch hat trotz aller Unkenrufe einen wirklich formidablen Launch hingelegt: Die ersten zwei Monate nach der Markteinführung dominierte Nintendos neue Konsole die Konsolen-Hardwareverkäufe der USA. Jetzt veröffentlicht die NPD-Gruppe ihren Mai-Bericht, in dem die PS4 wieder an der Spitze steht.

Im April war der NES Mini Classic an zweiter Stelle, von dem im Mai allerdings jede Spur fehlt, da die Produktion eingestellt wurde. Genaue Verkaufszahlen zum vergangenen Monat gibt es leider nicht, aber im April soll die Nintendo Switch in den USA insgesamt 280.000 Mal verkauft worden sein.

Mehr: PlayStation - Sony will in Europa niemandem das PS4-Feld überlassen

Insgesamt sind die US-Hardware-Verkäufe in Sachen Konsolen um 7 % angestiegen und liegen bei einem Umsatz von 147 Millionen Dollar für den Mai. Laut den Marktanalysten der NPD Group sei die Switch ein "primärer Katalysator für den Hardware-Ausgabenzuwachs".

Für das gesamte Jahr sollen die Hardware-Ausgaben sogar um 18 % angestiegen sein. Außerdem gebe es einen Rückgang bei den Portable-Verkäufen zu verzeichnen, den man ebenfalls der Nintendo Switch zuschreiben könne.

Mehr: Nintendo Switch - Weitere Lieferengpässe für den Rest des Jahres wahrscheinlich

Auch beim Zubehör macht sich die Nintendo Switch bemerkbar: Während die Zahlen insgesamt mehr oder weniger stabil bleiben (sie steigen von 111 Millionen auf 112 Millionen US-Dollar), war der Switch Pro-Controller im Mai der absolute Topseller.

Insgesamt verzeichnet die Industrie offenbar einen Rückgang von 11 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der in erster Linie an gesunkenen Software-Verkäufen festzumachen ist. Während letztes Jahr Overwatch und Uncharted 4 veröffentlicht wurden, hat sich im Mai 2017 Injustice 2 am besten verkauft.

Überraschen euch die Zahlen? Was hättet ihr erwartet?