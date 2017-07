Mit den neuen Ablegern mag er nichts mehr zu tun haben, dennoch hat Final Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi eine Meinung, wenn es um den besten Teil der Reihe geht.

Final Fantasy 9 ist noch immer der Liebling von Hironobu Sakaguchi.

Die Frage danach, welcher Final Fantasy-Ableger der beste Teil der JRPG-Reihe ist, spaltet Fans schon seit Jahrzehnten. Ist es wirklich Final Fantasy 7 und die Fehde zwischen Cloud und Sephiroth? Oder ist es doch Final Fantasy 6, der letzte Ableger der alten 2D-Garde? Final Fantasy-Erfinder Hironobu Sakaguchi hat natürlich auch seinen persönlichen Favoriten.

Mehr: Final Fantasy 15 - Erster Teaser-Trailer zum düsteren Episode Ignis-DLC

In einem kurzen Clip des (sehr unterhaltsamen) YouTubers ProZD wird Sakaguchi nach seinem Lieblings-Teil gefragt und nennt dabei den auch meiner Meinung nach besten Teil der Reihe: Final Fantasy 9.

a special message from Hironobu Sakaguchi-san, the creator of Final Fantasy @auuo pic.twitter.com/yPyZ8ZOeer — SungWon Cho (ProZD) (@prozdkp) July 4, 2017

Das Video ist ein bisschen scherzhaft gemeint und Sakaguchi lässt sich für seine Aussage königlich bezahlen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Sakaguchi betont, dass er Final Fantasy 9 besonders gelungen findet. In einem Interview mit IGN gab er schon vor Jahren an, dass Teil 9 sein Favorit sei, weil die Geschichte um Zidane und seine Freunde seiner Idealvorstellung von Final Fantasy am nächsten komme.

Welcher Teil ist euer Liebling?