Entwickler Guerilla Games hat neue Player-Stats für den PS4-Hit Horizon Zero Dawn veröffentlicht - und die sind ziemlich beeindruckend.

Aloy ist bislang über 185 Millionen Mal in Horizon Zero Dawn gestorben.

Horizon Zero Dawn auf der PS4 ist bislang eine einzige Erfolgsgeschichte. Es hagelte Traumwertungen in der Presse und auch die Verkäufe können sich sehen lassen - Sony hat unlängst bekannt gegeben, dass das Spiel weltweit über 3,4 Millionen Einheiten verkauft hat. Kein Wunder also, dass man mit Aloy schon für die Zukunft plant.

Alles, was die Spieler in Horizon: Zero Dawn so treiben, wird bei Entwickler Guerilla Games gesammelt und in sogenannten Player-Stats abgespeichert. Nun gab es ein neues offizielles Update - mit teils erstaunlichen und eindrucksvollen Zahlen:

Aloy ist insgesamt über 185 Millionen Mal gestorben

Über 545 Millionen Wächter wurden erledigt

Über 1,285 Milliarden Banditen wurden gekillt

Über 285 Millionen Feuerpfeile wurden gecraftet

Und als besonders kurioses Highlight hat ein einzelner Horizon-Spieler bzw. Spielerin in einem Spieldurchlauf unglaubliche 12.000 (!) Steine aufgesammelt - damit lassen sich eine ganze Menge Maschinen und Wachen ablenken ...

Schon kurz nach dem Release hatte Guerilla einige Spielerstatistiken veröffentlicht, die unter anderem ans Licht brachten, dass die Horizon-Spieler in der ersten Woche unter anderem 20 Millionen Truthähne und 1,4 Millionen Donnerkiefer erlegt hatten.

Horizon Zero Dawn erschien im Februar für die PS4 und sackte in unserem Test eine 90er-Wertung ein. Aktuell ist das Spiel im PSN Store um knapp 33% reduziert und kostet 39,99 Euro. Für Ende des Jahres ist der DLC The Frozen Wilds angekündigt, der unter anderem neue Quests, Waffen und Trophäen enthält.