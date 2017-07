Der Trailer zu Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds verrät offenbar nicht nur den Schauplatz des DLCs, sondern lässt auch Rückschlüsse auf dessen Geschichte zu.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Guerrilla Games und Sony setzen Aloys Geschichte gegen Ende des Jahres fort.

Auf der E3 2017 kündigte Sony mit Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds eine Story-Erweiterung zum PS4-Hit an. Der DLC führt Horizon Zero Dawn-Heldin Aloy laut Pressetext ins Grenzland des Banuk-Stammes - eine eisige Wildnis, in der ein Geheimnis wartet. So weit, so schwammig.

Dafür haben die Kollegen von Gamesradar einen prüfenden Blick auf den Trailer zu Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds geworfen und dabei nicht nur den wahrscheinlichen Schauplatz des DLCs ausgemacht, sondern auch mögliche Hinweise auf dessen Story gefunden.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Der vermutete Schauplatz des DLCs

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds spielt aller Voraussicht nach im US-Bundesstaat Wyoming, genauer gesagt im Yellowstone-Nationalpark. Konkrete Hinweise auf den Schauplatz des DLCs liefert der Trailer an zwei Stellen.

Ab 0:40 sehen wir auffällig gefärbte heiße Quellen, genau für solche ist der Yellowstone-Nationalpark berühmt. Die anschließende Szene hingegen rückt ab 0:47 einen bedrohlich wirkenden Berg in den Mittelpunkt - hierbei dürfte es sich dem Aussehen nach um den Devils Tower handeln.

Wie Aloy im Trailer zu The Frozen Wilds verrät, ist es dieser Berg, der sie ins Grenzland der Banuk führt. Daraufhin erwidert ein scheinbares Stammesmitglied: "Dann musst du dich dem Biest stellen, das ihn bewacht."

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Welches Biest bewacht den Berg?

Spannend sind in diesem Zusammenhang die historischen Hintergründe des Devils Tower. Den amerikanischen Ureinwohnern galt beziehungsweise gilt der Berg als heiliger Ort, um den sich noch heute verschiedene Mythen ranken.

Dem Stamm der Kiowa zufolge spielten einst sieben Mädchen abseits ihres Dorfes, als sie plötzlich von Bären attackiert wurden. Die Mädchen flüchteten auf einen Felsen. Und unter ihrem Flehen, sie zu retten, wuchs dieser höher und höher. Die Bären versuchten, die Mädchen zu fangen, gruben mit ihren Klauen aber nur Furchen in den Fels, wodurch der Devils Tower seine markante Struktur bekommen haben soll. Allgemein sind Bären ein wiederkehrendes Element dieser Mythen.

Passenderweise wollen die Kollegen Gamesradar im Trailer einen noch unbekannten Roboter entdeckt haben, der Ähnlichkeiten mit einem Bären aufweist. Vielleicht lassen sich die Entwickler ja von den Mythen rund um den Devils Tower inspirieren - in die Welt eines Horizon Zero Dawns würden sie passen.

Horizon Zero Dawns: The Frozen Wilds soll 2017 für PS4 erscheinen.