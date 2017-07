Mit dem Patch 1.30 erhält Horizon Zero Dawn einige Neuerungen wie einem neuen Schwierigkeitsgrad, New Game+ sowie neue Outfits und Waffen für Aloy.

Mit Patch 1.30 bekommt Aloy unter anderem neue Gesichtsbemalung.

Während die Arbeiten an der ersten Erweiterung Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds in vollem Gange sind, wird dennoch weiterhin am Hauptspiel gearbeitet. Patch 1.30 bringt einige spannende Neuerungen in die Welt von Aloy.

Ab heute könnt ihr euch das Update für Horizon Zero Dawn herunterladen, das nicht nur ein paar störrische Bugs aus der Welt schaffen soll, sondern außerdem neue Features mit sich bringt. Zu ihnen gehört die neue Schwierigkeitsstufe "ultraschwer", um euch eine noch größere Herausforderung zu bieten. Passend dazu gibt es außerdem ein New Game+, falls ihr nach der Beendigung des Hauptspiels noch einmal mit all eurer gesammelten Ausrüstung und Charakterentwicklung gegen deutlich stärkere Feinde in den Kampf ziehen wollt. Ihr könnt allerdings nur bis Level 50 spielen, danach sammelt ihr dennoch weiter XP.

Wem das noch immer nicht reicht, der darf sich in Patch 1.30 zusätzlich über weitere Waffen und Outfits samt eines zusätzlichen Modifikationen-Slots freuen, sowie zwei Trophäen und die Möglichkeit Aloys Aussehen durch Gesichtsbemalungen anzupassen. Es gibt außerdem die Option, ihren Fokus nach euren Wünschen anzupassen.

In unserer Galerie könnt ihr euch bereits einen ersten Eindruck von den Neuerungen verschaffen, die Horizon Zero Dawn mit Patch 1.30 erhält:

Im Rahmen der E3 2017 wurde der erste Story-DLC The Forzen Wilds mit einem ersten Trailer angekündigt. Eine Trailer-Analyse gab kürzlich Hinweise auf Roboter-Bären und die Story der Erweiterung. Zudem ist bereits bekannt, dass der DLC neue Quests, Waffen, Trophäen und mehr beinhalten soll.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds soll noch 2017 für PS4 erscheinen. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, im PlayStation Store könnt ihr den DLC allerdings bereits für knapp 20 Euro (bzw. rund 18 Euro für Mitglieder von PS Plus) vorbestellen.

