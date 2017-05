How I Met Your Mother gehört zweifellos zu den beliebtesten Serien überhaupt. Kein Wunder also, dass 20th Century Fox TV das Projekt gern wiederbeleben und neue Folgen drehen würde.

How I Met Your Mother Reunion (20th Century Fox TV)

How I Met Your Mother läuft seit 2014 nicht mehr im TV, jedenfalls gibt es keine neuen Folgen mehr. Das Spinoff How I Met Your Dad kam bisher nicht über eine Pilotfolge hinaus, einen zweiten Versuch startet der Sender trotzdem. Das Thema lässt den Verantwortlichen bei 20th Century Fox TV aber offenbar generell keine Ruhe: Die Vorsitzende Dana Walden äußerte in einer Pressekonferenz ihr Interesse an einer Wiedervereinigung. (via: Deadline)

"Ich hoffe, wir haben eine Gelegenheit, diese Charaktere noch einmal zu besuchen und diese Geschichten zu erzählen, wenn [die Macher und Schauspieler] das Bedürfnis danach haben."

"Es ist eine beliebte Show, die immer noch auf der ganzen Welt berühmt ist."

Was aber natürlich nicht heißen muss, dass eine How I Met Your Mother-Reunion tatsächlich irgendwann stattfindet. Die Macher der Serie, Carter Bays und Craig Thomas, sind aktuell nämlich noch vertraglich an Sony TV gebunden. Aber How I Met Your Mother-Fans müssen nicht traurig sein, weil es wohl so oder so neues Comedy-Futter gibt: Der zweite Spinoff-Versuch How I Met Your Father befindet sich aktuell in der Planung.

Was wünscht ihr euch mehr: Das Spinoff oder eine Fortsetzung der Hauptserie?