Christopher Nolan, der Regisseur von Filmen wie The Dark Knight, würde gerne einen James Bond-Film drehen, wenn die Zeit reif ist und er gebraucht wird.

Wie geht es mit der James Bond-Reihe weiter?

James Bond gehört ohne Frage zu den bekanntesten Charakteren der Kinogeschichte. Nicht nur in den Filmen geht es oft um Prestige, auch die Arbeit an den Kultfilmen selbst bringt Ruhm und Reichtum. Beides dürfte der Inception- und The Dark Knight-Regisseur Christopher Nolan zur Genüge besitzen. Er würde aber nichtsdestotrotz "definitiv" gern irgendwann mal einen 007-Film drehen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Er habe über die Jahre bereits mehrfach mit den Produzenten gesprochen. (via Variety)

"Ich empfinde eine tiefe Liebe zu dem Charakter und ich bin immer gespannt, zu sehen, was sie mit ihm anstellen. Vielleicht würde das eines Tages klappen. Man müsste gebraucht werden, falls du weißt, was ich meine. Es muss dann eine Neuerfindung nötig sein, es muss dich benötigen."

Wer den nächsten Bond-Film drehen soll, steht allerdings immer noch nicht fest und auch Christopher Nolans Name wurde in dem Zusammenhang bereits mehrfach genannt. Möglicherweise kehrt Daniel Craig in seiner Rolle als James Bond zurück, obwohl er das eigentlich ausgeschlossen hatte. Regisseur Sam Mendes, der bei Skyfall und Spectre Regie geführt hat, ließ bereits durchblicken, den nächsten, 25. Bond-Streifen nicht drehen zu wollen. Es bleibt also spannend.

