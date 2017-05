1995 ereignete sich in der U-Bahn von Tokio ein furchtbarer Giftgasanschlag, hinter dem die Omu Shinrikyo- oder auch Aleph-Sekte steckte. Die Mitglieder des Todeskults haben damals sogar ein Videospiel zum Anschlag entwickelt.

Gruseliger wird es heute wohl nicht mehr: Die Omu Shinrikyo-Sekte, die für den terroristischen Giftgasanschlag 1995 in der U-Bahn von Tokio verantwortlich ist, hat damals offenbar auch ein Propaganda-Videospiel zum Anschlag veröffentlicht. In dem Spiel geht es in erster Linie um den grausamen Terroranschlag, den wir sogar auslösen können und der im Spiel als "gutes Ende" dargestellt wird. Um es noch beunruhigender zu machen, sind in dem Machwerk auch echte Filmaufnahmen von Sektenmitgliedern sowie ihren Opfern zu sehen.

Am 20. März 1995 stiegen fünf Männer in fünf verschiedene Tokioter U-Bahnen und setzten das Nervengas Sarin frei. Im schwersten Terroranschlag Japans starben 12 Menschen, über 5000 Personen wurden verletzt. Neun der zehn dafür Verantwortlichen wurden zum Tode verurteilt, der Sektenanführer wartet aktuell noch im Gefängnis auf seine Hinrichtung. Die restlichen Mitglieder des Kults sollen seitdem unter Beobachtung stehen.

Was sie aber offenbar nicht daran gehindert hat, einige Jahre nach dem Anschlag das Spiel Kamikuishiki-mura Monogatari für den PC-98 zu programmieren. Es stammt von einer Gruppe namens Aumsoft, wie Now Loading schreibt. Der Name passt: Die Omu Shinrikyo-Sekte wird im Englischen Aum Shinrikyo genannt und wurde auch auf Deutsch oft als "Aum-Sekte" bezeichnet. Mittlerweile hat die Gruppierung ihren Namen aber wohl in Aleph geändert.

Das Spiel selbst besteht allem Anschein nach aus einer kruden Mischung von comicartigen Zeichnungen und grobkörnigen Videoaufnahmen, die vornehmlich Sektenmitglieder zeigen. Zum Beispiel von den Tanzeinlagen, die die Sektenmitglieder vor ihren Attacken öffentlich aufgeführt haben sollen. Im Spiel finden sich außerdem auch Szenen aus dem eigens zu Propagandazwecken angefertigten Anime der Aleph- beziehungsweise Omu Shinrikyo-Sekte. Falls ihr es euch trotz alledem ansehen wollt:

