Wie Produzentin Christa Campbell via Twitter verrät, erscheint das Texas Chain Saw Massacre-Prequel Leatherface im Oktober 2017.

Leatherface The Texas Chain Saw Massacre.

The Texas Chain Saw Massacre ist einer der wichtigsten Horrorfilme. Das erstmals 1974 erschienene Werk von Regisseur und Co-Drehbuchautor Tobe Hooper wurde aufgrund seiner Gewaltdarstellungen kontrovers diskutiert, war in Deutschland sogar lange Zeit nicht nur indiziert, sondern auch beschlagnahmt und prägte trotzdem oder vielleicht gerade deshalb sein Genre. Auch auf Videospiele nahm The Texas Chain Saw Massacre Einfluss. So nennen die Entwickler von Resident Evil 7 den Film als eine ihrer Inspirationsquellen.

Mehr: Resident Evil 7 - Auf der Suche nach dem realen Horror hinter dem Spiel

Leatherface will nun bald die Vorgeschichte des Klassikers erzählen, seinen Zuschauern also zeigen, wie aus einem Jugendlichen der titelgebende Killer werden sollte. Produzentin Christa Campbell gibt via Twitter bekannt, dass der Horrorfilm im Oktober 2017 erscheint - ob der Film zu diesem Zeitpunkt auch in Deutschland startet, und ob er im Kino oder gleich für DVD und Bluy-ray beziehungsweise Video-on-Demand veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten.

To all our leatherface fans out there. The movie will be released in October #texaschainsaw @latigrobman #LEATHERFACE pic.twitter.com/WFbuzyVJSX — christa campbell (@christacampbell) May 13, 2017

Für Leatherface standen unter anderem Stephen Dorff (Blade) sowie Lili Taylor (The Conjuring) vor der Kamera. Für die Regie zeichnen Julien Maury und Alexandre Bustillo verantwortlich, zuvor inszenierte das französische Filmemacher-Duo unter anderem Inside und Livide.